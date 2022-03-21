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21/03/2022

不吃糖「周身唔自在」，小心「糖上癮」！容易肌膚老化、工作不集中！營養師：8個習慣逆轉糖化！

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　　如果不吃糖便「周身唔自在」，小心已經「糖上癮」。有營養師指，糖份雖然是人體能量主要來源，惟攝取量若大於消耗量，便會產生有害產物AGEs，易令肌膚「糖化」失去彈性；每日攝取糖不應超過總熱量5至10%。另外，糖上癮者多因心煩影響工作，小朋友更易有過度活躍表徵，建議嗜甜者可吃水果代替。

 

李德勝指，因果糖有益，故多吃水果亦難致糖尿病，反而少蔬果飲食易發病，但要注意若有糖尿病，便要用蔬菜代替水果。

 

　　公共營養師李德勝指，糖可供給能量，如單醣（葡萄糖）可供給大腦、紅血球、肌肉組織能量；血糖可為細胞提供能量，助細胞抵抗疾病及自我修復。惟攝取量一旦大於消耗量，便會衍生肥胖及慢性病。

 

影響血管健康

 

　　他舉例，身體有多餘糖份便容易產生AGEs（Advanced glycation end products），令肌膚「糖化」分解膠原蛋白和蛋白纖維，導致鬆弛、皺紋；且有機會令血管細胞失去彈性，影響循環系統和全身供血，致慢性細胞病變。「糖化會影響血液黏稠度，令低密度膽固醇更易沉積，誘發動脈硬化、腦梗塞等，更會促進炎症出現。」

 

　　人體攝取糖後，腦部會分泌多巴胺會使人心情愉快。李指，雖然未有研究肯定糖有致癮性，但不難見到有些人因無法攝取糖份，而情緒低落。「大家身邊總有朋友要每日飲珍珠奶茶、飲可樂，不吃甜就周身不舒服，相反一吃糖就精神爽利。」

 

　　李續指，小朋友因自制力較低，更易攝取過量糖份，令身體要多郁動、跳躍來消耗能量，而出現過度活躍、專注力不足表徵︰「其實只要減少吃零食和糖份、多飲水、吃蔬果，及做運動便可改善。」

 

　　他又說，按世衞建議，成人和兒童的糖攝取量應少於每日總能量10%，甚至可減至5%內，即等同5至10粒方糖，「以男士每日攝取2,000千卡計算，每日10%即不能攝取多於50克糖、即約10粒方糖。」

 

 

建議改吃水果

 

　　惟不少零食甜度高，如牛奶朱古力每百克有51.9克糖，吃一排已超標；可樂每百毫升約12.8克糖，喝一罐已近上限。李建議非常渴望甜食者，可改吃水果︰「果糖是天然糖，水果中水份可稀釋糖份，纖維可減慢血糖上升，且維他命有助將糖轉化為能量，同時可補充礦物質，助人體產生酵素轉化糖，亦無『糖化』副作用。」

 

 

轉載自: 晴報

 

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