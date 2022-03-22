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22/03/2022

熬夜、鼻敏感都是黑眼圈元兇？紅石榴、西瓜含茄紅素可改善色素沉澱，每日應食幾多？

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　　荷爾蒙斑和黑眼圈是愛美女士的大忌。有營養師指，色素沉澱如荷爾蒙斑、黑色棘皮症、黑眼圈等均很常見，提醒長期熬夜、年紀增長和鼻敏感，都是導致黑眼圈的原因之一。而食物中的營養素則有助改善問題，例如茄紅素能保護眼周血管和改善眼部血液循環；花青素亦可護眼明目；最重要學識「揀飲擇食」。

 

香港營養師學會認可營養師、「家營營養中心」創辦人吳耀芬

 

　　香港營養師學會認可營養師、「家營營養中心」創辦人吳耀芬（Kathy）指，荷爾蒙斑是因荷爾蒙而形成的色素沉澱，多出現在孕婦或年長女性身上。孕婦因雌激素和黃體素分泌旺盛，刺激黑色素細胞，令黑色素增加及沉澱。她指，荷爾蒙斑一般會出現在面、頸、腋下和腹部等位置，孕婦產後當荷爾蒙分泌恢復正常，情況或會好轉。

 

糖尿病者易有黑色棘皮症

 

　　至於黑色棘皮症則會出現在皮膚皺摺處，例如頸後、腋下及大腿內側。她指，黑色棘皮症患者大多是肥胖或糖尿病人，因他們身體對胰島素的敏感度較低，胰臟須分泌更多胰島素來穩定血糖，導致體內分泌過多胰島素，刺激皮膚增生，使皮膚容易變厚且易角化，但一般可透過體重管理改善情況。此外，患有其他荷爾蒙問題如甲狀腺分泌不足或腎上腺功能不足，都有機會出現黑色棘皮症。

 

　　Kathy又說，長期熬夜、年紀增長和鼻敏感都是導致黑眼圈的原因。她指，食物中的營養素有助改善色素沉澱的情況，如茄紅素能保護眼周血管和改善眼部血液循環，且可阻止紫外綫及輻射的傷害，美國曾有研究建議每人每日攝取約10毫克或以上的茄紅素，而每100克蕃茄、西瓜及紅石榴，分別已有2.6毫克、4.75毫克及5毫克的茄紅素。

 

　　維他命C可配合蛋白質促進膠原蛋白生成，有助防止皮膚老化，衞生署建議成人每日應攝取不少於45毫克的維他命C，其實每100克奇異果或橙，已含有64毫克維他命C，而半杯紅色燈籠椒更含有116毫克的維他命C。而維他命E則可維持皮膚彈性及延緩衰老，Kathy建議一般成年男女每日攝取15毫克維他命E，如每100克杏仁，就有高達29.4毫克維他命E，而菠菜及牛油果則含8.7及3.3毫克。她續說多酚類如花青素亦可改善血液循環系統，助增強視力和護眼明目，其抗氧化功能為維他命C或維他命E的10多倍。建議多吃紅、藍或紫色的蔬果，如每100克黑加侖子、藍莓及小紅莓，分別已含有272毫克、163毫克及92毫克的花青素。

 

 

轉載自: 晴報

 

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