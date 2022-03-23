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23/03/2022

異常出汗 | 無故出汗氣血虛？睡覺流汗屬陰虛！更年期冷汗會急劇老化？盜汗、冷汗、黃汗你屬邊類？

#健康小tips #健康 #出汗 #汗證 #盜汗 #自汗 #黃汗 #冷汗 #更年期 #中醫 #心臟症 #癌症 #衰老
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　　大冷天仍無故出汗，要注意或與體虛相關。有註冊中醫師指，當外間溫度不高、無運動仍然出汗已屬異常。出汗後怕凍者，或屬氣血虛弱，而睡覺時才流汗者，則是陰虛表現。若伴隨眩暈、心悸、體重減輕等情況，可能是患心臟病、癌症等隱疾。曾有正值更年期的婦女，因要湊兩個孫致每日不夠休息，常出冷汗，頭髮在半年內極速花白，急劇老化。

 

註冊中醫師許懿清（資料圖片）

 

　　出汗是人體調節體溫的機制之一。但註冊中醫師許懿清提醒，當氣溫不高或自身不感到炎熱，但仍出汗已屬異常︰「若稍稍活動便大汗淋漓，或突然潮熱冒汗，也要留神。」

 

　　她說，從中醫角度，汗為「心之液」，當有心氣虛問題，則易異常出汗，亦即「汗證」。「汗證」可分作自汗、盜汗和黃汗3種，當中自汗即室溫無改變、或無運動時出汗，多在白天發生，患者多伴隨疲倦、心慌、怕冷等症狀，主因是氣血虛弱所致。許解釋︰「若出汗後怕冷畏寒，皮膚冰冷者，多少有氣虛、陽虛、腎虛，或素體虛弱，衞氣不足的問題。」

 

　　盜汗則在晚間出現，患者在睡覺時流汗，但睡醒後即無汗，多因腎陰虛、陰虛導致；另外，更年期婦女因陰虛火旺，亦會有潮熱、盜汗問題，若衞氣和陽氣不足，則會發展為冷汗。

 

　　而黃汗者，常因汗色發黃導致衣服染色，且有口苦、口有黏膩感等問題，許稱︰「黃汗者常口渴而不想飲水，或小便不順，發病原因多是陰陽失調，導致皮膚腠理不固，汗液外洩失常。」

 

 

黃汗者常口渴而不想飲水

 

　　若出汗時有其他異狀，或是患上隱疾警號。許稱，若伴隨痛症，如心絞痛、膽囊炎，或腎結石堵塞輸尿管的患者，都有「痛到標冷汗」情況。而「標冷汗」同時有發燒、心跳、意識不清、呼吸困難等問題，或屬敗血症。除了冒汗外，如有怕熱、體重減輕、心悸發抖，亦可能由甲狀腺機能亢進導致。「有說法指患癌症、淋巴瘤患者也會冒汗、低熱、夜間出汗等異常情況，但要注意若患嚴重疾病，通常不會只有出汗單一症狀，應從速求醫診斷。」

 

　　許續指，大部分有「汗證」問題患者，多因感覺身體虛弱無力、經常感冒而求醫︰「有患者指出汗後很攰，感覺如跑了10公里，檢查後發現，她屬極度陽虛和氣虛，因流汗過多，導致傷了心氣，需調理以保住其五臟六腑機能。」另有正值更年期婦女本身已有夜間盜汗問題，因要湊2名孫兒，致休息不足，在體力透支下，半年間頭髮已迅速花白，「因症狀複雜，需用具疏洩及調和作用藥物入手，慢慢調理身體。」


 

轉載自: 晴報

 

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