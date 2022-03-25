  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

25/03/2022

疫下公院非緊急手術延期，嘉諾撒醫院資助百人「通波仔」，擬下月接受申請！（內附申請詳情）

#健康小tips #健康 #通波仔 #冠心病患者 #暖心行動 #嘉諾撒醫院 #手術資助 #公立醫院
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　為應付新冠疫情，公院大幅減少非緊急手術服務，俗稱「通波仔」的球囊冠狀動脈成形術也受影響，不少冠心病患者需延遲做手術，或會危及性命。有慈善基金捐助「暖心行動」，資助100名於公院因疫情延後「通波仔」手術的病人，以公院的預估費用於嘉諾撒醫院進行手術，計劃下月起可申請。

 

　　香港亞洲心臟中心總經理陳文偉估計，全港每周現有約100名病人因疫情延後「通波仔」手術，但冠心病猶如「計時炸彈」，患者隨時會因血管嚴重堵塞致心肌梗塞，若急性心肌梗塞患者未獲及時治療，恐要承受更大風險。

 

疫情下公院延後手術

 

　　嘉諾撒醫院及香港亞洲心臟中心於疫情之初推出「暖心行動」，以相宜價格為正在輪候「通波仔」手術的病人提供服務，大鴻輝慈善基金決定捐助「暖心行動」以擴大服務範圍，計劃定名為「暖心行動之嘉家護2022」。嘉諾撒醫院總經理許小虎指，是次計劃以疫情期間被公院延後通波仔手術的病人為對象，只要經醫生評估適合接受通波仔，病人只需付公院的預估費用。他說，在私院安裝一個支架約需10多萬元，而公院只需約7萬元，而入院費及醫生費將以成本價及優惠價收費，差額會由大鴻輝慈善基金負責。

 

　　目前計劃料會資助約100位患者，下月接受申請及評估。許指，受胸痛困擾的市民，屆時可致電香港亞洲心臟中心的熱線，由心臟科專科護士在電話作初步評估，需要時會安排醫生作進一步檢查。而嘉諾撒醫院門診、香港亞洲心臟中心兩個社區門診，將提供一站式急性胸痛評估服務，若經評估屬病情嚴重，會安排到嘉諾撒醫院進行手術。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #通波仔 #冠心病患者 #暖心行動 #嘉諾撒醫院 #手術資助 #公立醫院

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk