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28/03/2022

新冠後遺症│中大研究：新冠康復者易患乾眼症！視力糢糊、痕癢、疼痛，逾兩成人有最少一種症狀

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　　多個研究顯示新冠患者康復後仍需面對各種後遺症，中大研究發現，康復者患有乾眼症及出現相關症狀的發生率較常人高，約22%康復者會有最少一種症狀，且CT值（病毒載量，CT值愈低代表病毒量較高）每降低1個值，首月內出現相關症狀的機會率將提高1成，呼籲大眾盡快接種疫苗，除可防止重症，亦可預防其他後遺症。

 

　　中大醫學院眼科及視覺科學學系主任譚智勇指，乾眼症源於淚膜不穩定及淚液的滲透壓增加，導致眼球表面出現炎症，並對眼睛表面結構和眼表神經造成損害，常見症狀包括眼澀、疼痛、怕光和視力模糊等，估計本港現有3成人患此病。

 

 

中大：逾2成康復者 有相關症狀

 

　　該學系的研究團隊前年為228名同年2月至12月期間確診1至3個月、且此前眼部狀況正常的人士，以及109名健康人士進行全面眼科評估和檢查，結果發現22%新冠康復者會有最少一種乾眼症相關症狀，當中單一最多的是視力模糊，達9%。

 

中大醫學院眼科及視覺科學學系研究團隊籲市民盡早接種新冠疫苗。左起為莊金隆、彭智培、譚智勇及尹浩柟。

 

　　其他實驗亦發現，新冠康復者的眼瞼板腺功能障礙評分中位數為1.14分（3分為最嚴重），健康人士則只有0.92分，代表淚水將更快蒸發；該學系副教授莊金隆解釋，眼瞼板腺可分泌油脂，以減慢淚水的揮發，如出現問題，其出口將出現更多腫脹和發炎，甚至令油脂變成固體。

 

　　另外，新冠康復者在「角膜螢光素染色試驗」的陽性比例達48.9%，比健康人士多近1成，代表其眼角膜表面有較多破損情況；如康復者住院時曾接受補充氧氣治療，其淚液蒸發速度會較其他人短1.6秒，而一般人會眨眼10秒以上才會蒸發。

 

　　該學系助理教授尹浩柟亦指，研究亦發現，患者入院後首個呼吸道樣本的CT值，只要每降低1個值，康復後1個月內出現任何乾眼症相關眼表症狀的風險就會增加約1成，代表感染程度愈嚴重，患者康復後淚液不穩定的風險愈高。

 

籲盡早接種疫苗 防新冠後遺症

 

　　莊金隆認為，研究結果顯示接種疫苗是預防染疫後出現重症和後遺症的最好辦法，呼籲市民盡早接種，如康復或隔離後眼乾症狀持續嚴重，應考慮求醫。譚智勇強調，不少乾眼症的症狀屬於可控，例如避免長時間使用電子產品、看書半小時後休息3至5分鐘，在室內使用加濕器等。

 

 

轉載自: 晴報

 

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