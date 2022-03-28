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29/03/2022

無飯不歡易爆暗瘡？營養師美肌3大搵食法則：低GI、高Omega 3、高β胡蘿蔔素！

#健康小tips #健康 #暗瘡 #戴口罩 #白飯 #低GI #Omega 3 #β胡蘿蔔素 #油脂分泌 #睡眠 #壓力
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　　暗瘡肌在疫下大爆發！有營養師指，長期戴口罩令皮膚溫度上升，更易刺激油脂分泌，加上呼出空氣困在口罩內，隨時因濕氣過高令細菌滋生，刺激粉刺和暗瘡形成；加上不少港人「無飯不歡」，但白飯是高升糖指數（高GI）食物，易令暗瘡滿臉。想有令人艷羨肌膚，便應按「低GI、高Omega 3、高β胡蘿蔔素」三大法則「搵食」。

 

「家營營養中心」創辦人吳耀芬

 

　　「家營營養中心」創辦人吳耀芬（Kathy）指，暗瘡問題常見於青春期男女，他們因雄性荷爾蒙分泌增，皮膚油脂分泌旺盛，易令毛孔閉塞，導致細菌在皮膚滋生，成暗瘡溫床，疫下更易有皮膚問題，「戴口罩後皮膚溫度上升，更易刺激油脂分泌，加上呼出空氣水份困口罩內，更易滋生細菌，自然多粉刺及暗瘡，令膚質更差。」

 

瞓得差壓力大 油脂分泌增多

 

　　而「瞓得差」及「壓力大」亦是促成油脂分泌增多的兩大元素。Kathy指︰「當皮膚水油失衡，會更易發炎，導致暗瘡出現。」

 

　　想要皮膚好，先要「揀飲揀食」。Kathy指，吃含碳水化合物食物後，身體血糖數值會相應上升，升糖指數（GI）正是左右膚況關鍵，「高GI食物如白飯、麵包等，會令胰島素升，增雄性荷爾蒙分泌，更多皮脂分泌及令角質增生，形成暗瘡、粉刺，故應多選低GI食物（即GI 55或以下），如糙米等。」

 

　　Omega 3亦是抗炎之選。Kathy指，深海魚如三文魚、及核桃、腰果、黃豆等都含豐富Omega 3。但她提醒，核桃等亦含與Omega 3相類的Omega 6，攝取過多反促使炎症出現，故攝取兩種脂肪酸最理想比例是1比1。

 

　　另含豐富β胡蘿蔔素的蔬菜，有助人體轉化維他命A，平衡油脂分泌。Kathy教路，南瓜、紅蘿蔔、三色椒及菠菜等均含豐富β胡蘿蔔素，「台灣衛福部國民健康署便建議，成年男性和女性每日應分別攝取600及500微克（μg）維他命A，等同要吃3,600及3,000微克β胡蘿蔔素。」

 

 

 

轉載自: 晴報

 

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