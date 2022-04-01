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01/04/2022

港大研發評估系統 + 手機App！助心血管患者預測預防風險、了解病況

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 　　心臟病和腦血管病是本港頭號「殺手病」之一，但僅約3成患者能在接受治療一年間，將低密度膽固醇（LDL-C）控制在1.4mmol/L以下水平。以港大為首的研究團隊早前研發針對本港人口的預測模型P-CARDIAC、評估系統及相關手機程式，冀能協助港人防治心血管疾病。

 


　　港大醫學院內科學系心臟科教授蕭頌華引述2019年本港研究顯示，每年平均有9.3%心血管病患者會併發相關疾病，如心肌梗塞及中風，1,688名患者中更有278人因心血管疾病死亡，早年研究亦指本港15至24歲男士每年冠心病發病率顯著上升10.7%，強調情況不容忽視。

 


　　根據歐洲心臟協會2019年指引，極高風險心血管病患者的LDL-C水平應低於1.4mmol/L，但港大醫學院藥理及藥劑學系副教授陳慧賢指，經分析本港港島西聯網2003至2016年間約1.8萬名患者數據後，發現僅約3成患者接受一年治療後，能將LDL-C水平控制在該水平下，其餘患者再併發心血管疾病的機率平均逾3成。

 

控低密度膽固醇水平 減風險

 


　　由港大多個學系聯同政府創科局、安進香港和英國2間大學等合作研發的預測模型P-CARDIAC，透過分析逾90個醫管局臨床數據提取的因素，將預測心血管疾病風險的精準度推至最高，冀能藉「預測及預防」管理風險，減少本港25%因此早逝的情況。

 

「心安你得」手機程式，可讓心肌梗塞患者隨時了解身體情況。


　　團隊同時研發「心安你得」手機程式，可讓心肌梗塞患者隨時了解身體情況。蕭稱，患者透過程式輸入平日測量的身體數據後，系統會即時分析，讓患者和醫生同步得悉病情變化，並審視是否需調整治療策略，而非每數個月覆診後才能知道情況，相信在疫情下更為有用。


 

轉載自: 晴報

 

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