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04/04/2022

中招後遇上春困難康復？中醫：寒濕體質「陽轉陰」應隔日飲湯補氣、健脾去濕！五指毛桃湯、木棉花薏米茶啱飲！（附食譜）

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　　早前回南天，天氣又濕又有雨，中醫師表示，新冠肺炎屬偏寒濕，如體質為寒濕人士，加上正值春困時節，會令濕滯及氣血症狀加劇，出現疲乏困倦、氣促、久咳不癒等情況，提醒確診人士由「陽轉陰」後應多加調理，輕症者建議每日或隔日飲湯補氣、祛濕，配合勤曬太陽、多做運動，增加陽氣吸收、氣血流動。

 

註冊中醫師林婉珺

 

 

　　註冊中醫師林婉珺解釋，冬天轉春天是由寒轉濕，隨着氣溫及空氣濕度上升，容易有濕氣進入身體，引起濕困脾胃。由於脾胃主要是幫助消化吸收，輸送營養至全身，如脾胃運化受阻，體內水份及氣血運行不暢順，加上靜脈不通，便會有疲乏困倦的症狀。

 

體質寒濕 加劇症狀

 

　　她表示，濕重的人士一般較容易疲倦，出現失眠問題，經常感到頭重重，飯後腹脹、胸悶，舌頭腫及舌緣有齒痕，大便不成形較稀爛。

 

　　但濕重亦有分為寒濕及濕熱，若是寒濕的體質，手腳一年四季都較冰冷、容易腹瀉，女士的經血會有血塊及多白帶；濕熱的體質則容易有暗瘡、面油多、會放臭屁及大便較黏，女士白帶偏黃及分泌物中或會有豆腐渣。

 

新冠肺炎屬偏寒濕，如本身體質為寒濕，確診及癒後的症狀都會加劇，包括疲乏困倦、氣促、久咳不癒等。

 

　　她續說，新冠肺炎屬偏寒濕，如本身體質為寒濕，確診及癒後的症狀都會加劇，包括疲乏困倦、氣促、久咳不癒、難集中精神，而接種疫苗後，身體相等於「中一次招」會傷氣，當水份及氣血流失及流動減慢，會造成惡性循環，加重寒濕及氣虛。

 

　　林建議，新冠肺炎的輕症患者應每日或隔日飲湯補氣、健脾祛濕，例如以五指毛桃粉葛煲鯪魚；而市面上亦有不少祛濕茶，但並非人人適合飲用，如寒濕人士服用含偏涼的生薏米湯水會更為不適，故要生、熟薏米兩溝，即使是脾胃濕熱人士，亦不能只用薏米祛濕。

 

 

多曬太陽 做運動

 

　　另外，她表示祛濕補氣要由內到外，除了服藥及飲湯水外，可多曬太陽吸收陽氣，及多做運動排汗，飲食上可加辛溫食物，如薑、蒜、蔥、肉桂，忌生冷、油膩、煎炸及海鮮食物，菇類、糯米亦要避免。

 

 

轉載自: 晴報

 

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