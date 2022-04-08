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08/04/2022

WFH姿勢差、長期單膊揹重物易高低膊兼引發痛症！醫生：宜每小時伸展3分鐘！

#健康小tips #健康 #高低膊 #神經痹痛 #伸展運動 #坐姿不良 #正確坐姿
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　　疫情下不少人轉為在家工作（WFH），使用手機和電腦的時間增加，如姿勢不當有機會引致「高低膊」。有骨科醫生提醒，一些生活習慣如經常用單手拿重物、長期用一邊肩膊揹袋等，同樣可致高低膊，如不處理將影響肩頸和脊椎附近的肌肉活動，甚至導致神經痹痛；建議在家工作期間，每小時起身做伸展運動3至5分鐘。

 

骨科專科醫生袁智斌

 

　　骨科專科醫生袁智斌表示，高低膊的成因除小部分人源於天生脊柱側彎外，絕大部分都是後天因素導致，主因是身體脊椎、肩膊或手部肌肉傾側向一邊，「最常見是經常只用一邊手拿電話、長期用一邊肩膊揹袋、慣性用一邊手拿重物，又或坐姿不良、只靠一側坐等，導致左右兩邊肌肉不平衡。」

 

　　他指高低膊可導致兩邊肩頸部肌肉不平衡，特別是膊頭較低一邊的肌肉易被拉緊，或影響活動能力，「例如左側肌肉變緊、想將頭扭向右邊時，就會因肌肉拉緊而引起痛楚，即使做到動作但幅度也會變小」，如未有適當的伸展紓緩便很易發炎，若問題延伸至頸部和脊椎，甚至可影響神經綫，引致神經痹痛。

 

　　袁稱，由於各人筋骨「抗壓力」不同，難言不良姿勢持續多久才會導致高低膊，但現時不少人在家工作，若每日以不良姿勢坐6至8小時，足以令問題惡化，故提醒坐姿要正確、座椅背最好能承托頭部，另每小時起身做伸展運動3至5分鐘，特別要舒展頸椎、上斜方肌、菱形肌、背肌、前臂、肩前和肩後等位置的肌肉。

 

宜每小時伸展一下

 

　　要防止變高低膊，他指部分生活習慣需改變，例如拿物件時應平衡兩邊肩膀承受的重量，盡量雙手持物；若然已出現肌肉痛、活動幅度減少，甚至手腳出現麻痹痛等，宜及早求醫及安排治療。

 

 

轉載自: 晴報

 

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