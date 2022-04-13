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13/04/2022

疫下焦慮易爆濕疹！逾半患者有「類固醇恐懼症」！醫生：自行「戒類」令病情惡化、「一劑斷尾」想法不切實際

#健康小tips #健康 #濕疹 #類固醇 #類固醇恐懼症 #抑鬱症 #焦慮 #皮膚科
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　　新冠疫情持續逾2年，疫下出現壓力、常洗手等情況，均有機會誘發濕疹或增加惡化風險。但提到濕疹治療，不少人會聯想到類固醇，有調查指逾半受訪成年濕疹患者及6成照顧兒童患者的家長有「類固醇恐懼症」，並曾自行戒類固醇，結果令病情轉差。醫生指，類固醇並非治療濕疹的唯一出路，提醒患者忌胡亂以偏方或另類療法治療，「戒類」前宜先經醫生評估。

 

兒科專科醫生韓錦倫

 

　　兒科專科醫生韓錦倫表示，疫情下濕疹發作的位置較常見於手部，但濕疹在身體任何部位均有可能出現，且在兒童身上最為常見。引致濕疹的主要因素為遺傳，而外在因素如清潔劑及塵蟎亦可引致；新冠肺炎後遺症如失眠、抑鬱及焦慮等，亦可令濕疹惡化。

 

疫下抑鬱焦慮可誘發

 

　　香港皮膚健康基金於去年9月至今年2月，以問卷訪問113名成人患者及53名兒童患者的家長。結果，逾半成年受訪者患濕疹5年或以上，78%人指濕疹令日常活動受限、67%人更因濕疹出現情緒問題、減少工作或活動時間。另外，近8成家長指，濕疹影響子女的日常活動，如學習和課外活動，及產生情緒問題。

 

　　此外，分別有逾3成成人及兒童患者病情嚴重時，身體有5成以上皮膚出現濕疹。成人最常用的療法為使用含有或不含類固醇藥膏及口服藥，兒童則使用含有或不含類固醇藥膏及濕敷。但逾半受訪成年患者及6成照顧兒童患者的家長有「類固醇恐懼症」，對類固醇的害怕程度達6分或以上，並曾在非醫生建議的情況下進行戒類固醇，俗稱「戒類」。

 

　　「戒類」後的成年患者常出現手臂及腳部紅腫、皮膚發熱、滲液等；有一半家長亦稱，子女「戒類」後有皮膚發熱的症狀、近半子女有皮膚潰爛、手臂及腳部紅腫情況。反映多數患者在未有依醫生指示下「戒類」令病情轉差。

 

皮膚科專科醫生陳厚毅

 

　　香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅指，醫生並非只會處方類固醇的藥物，醫生會據患者濕疹嚴重程度和範圍安排恰當的治療，患者毋須過慮。他又指，使用外用類固醇有各種限制，醫生會監察患者使用次數和用量，絕少人需長時間用類固醇。待病情受控後，醫生便會在安全情況下協助病人慢慢「戒類」。

 

 

難「一劑斷尾」 勿亂用偏方

 

　　韓亦稱，患者如想「一劑斷尾」或不用藥自然康復是不切實際。他舉例，曾有女童因用另類療法，致皮膚變得黑厚，患處皮膚其後更出現潰瘍及脫落，需入院處理傷口及安排整形手術。他呼籲患者不要抗拒求醫、自行停藥，或胡亂使用偏方，造成濕疹惡化。用中藥前亦應先諮詢中西醫意見，以便雙管齊下控制病情。

 

 

轉載自: 晴報

 

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