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14/04/2022

惡化最快癌症：急性骨髓性白血病！最誇張今日求醫，翌日離世！年過50要留神

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　　血癌令人聞之色變，當中急性骨髓性白血病（AML）更有「惡化最快癌症」之稱，癌細胞可在數日至數周內急速增長惡化，5年存活率僅3成，三分一人會因後天的FLT3基因突變而易復發。有血液及血液腫瘤科專科醫生指，50、60歲後患AML風險趨增，幸現有新型標靶藥，可令存活率額外提升2至3成。

 

下周四（21日）為世界急性骨髓性白血病日。梁如鴻指現時捐造血幹細胞只需抽血，不像過去抽骨髓需全身麻醉。

 

　　血癌與固體腫瘤不同，因癌細胞會隨血液快速流遍全身，病情極易急轉直下。港大醫學院內科學系講座教授梁如鴻教授（血液及血液腫瘤專科）指，隨人均壽命延長，全球白血病新症趨升，當中「惡化最快」的AML新症，由1990年約6.4萬宗，飈升至2017年的近12萬宗，「AML是急性白血病中最常見一種，發病成因未明，年長患者較多，發病中位數為50至60歲，但亦有稚童發病。」港大推算全港每年約有300宗新症。

 

發病中位數 50至60歲

 

　　而AML患者體內癌細胞，可在數日至數周內急速增長。梁指，曾有青年早上求醫，驗出白血球指數異常後，未及治療便於翌日下午離世，提醒如有風險因素，應及早求醫，「疫下求醫有阻滯，或對入院有恐懼，患者就醫時的病情，亦較過去差。」

 

　　梁續指，AML的5年存活率較其他白血病低，平均僅30%；即使15至34歲患者可用較重劑量化療，存活率亦僅52%，且約三分一患者因後天的FLT3基因突變，導致更易復發，存活率更低。

 

 

新標靶藥 存活率增兩三成

 

　　幸新型標靶藥能針對FLT3突變，配合化療及骨髓移植，可將患者存活率提升20%至30%。梁指，初發者可同步用FLT3抑制劑和化療，副作用能大幅減少，多數是作嘔作悶、白血球指數變低等。至於復發者可單獨使用另一種FLT3抑制劑治療，效果更強，惟要注意血指數，對心、肺、腸臟等的影響。

 

　　梁又指，有55歲男士在2016年確診AML，需做高強度化療誘導治療，本已達完全緩解。但他在2年後復發，出現FLT3突變，更有嚴重肺炎、白血球指數過低等問題，不適合再做化療，使用FLT3抑制劑綜合治療後病情改善，經骨髓移植後，3年來未再復發，健康良好。

 

 

 

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