  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

25/04/2022

長期宅在家肌肉流失！營養師教3大增肌飲食原則：多碳水化合物、 適量蛋白質、低脂！點食法？

#健康小tips #健康 #運動不足 #運動 #疫情 #宅在家 #健身室重開 #防疫措施放寬 #健身室 #做gym #蛋白質 #低脂 #碳水化合物 #瘦身
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　疫情下「宅在家」成港人常態，平素少做運動者更懶得動。隨著防疫措施放寬，是時候重建「肌肉生活」。有認可營養師指，長期缺乏運動會令肌肉流失，使人下肢無力，行得更慢且更易跌倒，不可不防。想加快鍛練肌肉，除要多做負重運動，還可配合「增肌」3大要素，維持多碳水化合物、蛋白質及低脂飲食更可事半功倍。

 

營養師吳耀芬

 

　　運動不足除易發胖，更會導致肌肉流失。「家營營養中心」創辦人吳耀芬（Kathy）指，肌肉流失者易有下肢無力情況，甚至令日常生活受影響，「譬如走路速度緩慢，亦更容易跌倒，不可忽視。」

 

下肢變無力 行路慢易跌倒

 

　　想極速增肌，需建立正確飲食模式。Kathy指，增加肌肉非靠特定食物，只要守住3大基本原則，即足夠碳水化合物、適量蛋白質、及低脂肪飲食。她強調，增肌需同時配合飲食和運動，「因增肌飲食會令人攝取更多熱量，超出身體日常所需，若只吃不動，很可能變成增加脂肪，而非肌肉。」

 

蛋白質是構成肌肉的「重要原料」，攝取足夠蛋白質有助肌肉修復。

 

　　Kathy建議，以訓練肌力的負重運動，為「主要運動源」，開始時頻率約每周3日，其後可再慢慢按身體情況，增加運動強度和次數，有助刺激更多肌肉增長。

 

足夠碳水化合物 適量蛋白質 低脂

 

　　至於何謂足夠攝取？Kathy以65公斤重男性為例，假設每日需2,000卡熱量，當中碳水化合物攝取量便最少要佔總熱量的55%，等同275克，「足夠碳水化合物可維持日常基本新陳代謝，有助提供運動時所需能量，亦可增加耐力；同時亦可避免運動時能量不足，令身體消耗肌肉中的蛋白質。」

 

　　而蛋白質則是構成肌肉的「重要原料」，Kathy指，足夠蛋白質有助肌肉修復，「每日攝取蛋白質需佔總熱量15%至20%，若想增肌，每公斤體重便需1.5至2克蛋白質，即1個65公斤重男性日均要吃97.5至130克蛋白質才足夠；多吃肉類，雞蛋、乳酪和奶類均可攝取到蛋白質。」

 

 

　　而不少人視為「萬惡」的脂肪，Kathy指其實適量攝取亦可助細胞合成，以上述例子計，每日攝取脂肪量應佔總熱量的15%至30%，約等同33至67克，「食油、花生、杏仁等都可攝取到脂肪。」

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #運動不足 #運動 #疫情 #宅在家 #健身室重開 #防疫措施放寬 #健身室 #做gym #蛋白質 #低脂 #碳水化合物 #瘦身

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk