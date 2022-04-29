春天是養肝最佳時機！中醫：戒夜瞓唔夠瞓！多食綠色菜！

春天養好肝，夏日便有好體魄。有註冊中醫師指，肝在人體機能扮演重要角色，尤如「將軍」坐鎮守護身體機能。而春天肝氣升發，是自然養肝的最好時機。她提醒，養肝不一定要吃補品，首要是作息正常，太晚入睡會使虛火內生引動肝火。飲食上可多吃綠色菜、白米飯、動物肝臟等養血柔肝。

董爽博士

港大專業進修學院高級課程統籌主任董爽博士指，中醫養生重視「治未病」及「天人合一」，因「肝屬木，對應春」，大自然生命都在春季萌發，故亦是肝氣自然升發最旺盛時期，有助促進機體新陳代謝。她說，一年四季均需養肝，但春天效益最高，有利夏日體魄強健，並預防肝陰虛火旺引發疾病。

未必要補品

中醫學亦視肝為體內「將軍」。董指，肝具「疏洩」功能，指揮體內的「氣」將精微物質營養運輸到全身，及傳達信息調動機體各種功能。她說：「肝功能正常，則氣暢達，呼吸、消化、循環及生殖功能都能正常運轉。當氣不順，便會導致氣滯、氣逆、氣閉等病理狀態，引發疾病。」

另外，肝可藏血和調動血液分布，肝血能養目、養筋，董補充：「筋即是人體肌腱、韌帶等，當筋有良好韌性，可保持身體活動自如。一旦肝血不足，筋失所養，關節便難活動，血管亦失去彈性。如嚴重肝血不足，或引發頭痛、高血壓，甚至腦出血。」

專家提醒春天首要保持睡眠充足，勿太夜瞓。

董提醒，養肝不等於要吃補品，健康人體本能陰陽自調，故春天首要保持睡眠充足，勿太夜瞓，可多到大自然走動，令身體從冬天「蓄能」狀態，轉換為春天「生長」狀態。她說：「常有人誤判吃補藥可補肝，並繼續熬夜，不斷為身體加壓，但過度用肝或致機能下降衰竭。而長期睡眠不足，易令免疫力下降，體弱或乙肝帶菌者，更易併發炎症反應，增加肝硬化、肝癌風險。」

吃肝臟補血

飲食方面，董指除「以形補形」外，吃動物肝臟補鐵補血，如無高膽醇人士，一周吃2次亦可，並可多吃綠色蔬菜、白米飯等，補充維他命B、β-胡蘿蔔素等有利肝臟營養素。另肝陰虛有熱、常熬夜、看電子屏幕，或眼乾澀紅癢者，可用枸杞菜、枸杞子加豬肝滾湯，「喝夏枯草、桑葉、菊花茶等，對肝火旺、口苦、脾氣大者亦有幫助。」

