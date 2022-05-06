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06/05/2022

吃魚的學問！哪些魚不宜多吃？大型深海魚哪些人不適合吃？點解傷風感冒不宜吃無鱗魚？

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　　魚有豐富蛋白質，有助保持皮膚彈性，延緩衰老。但營養師指部分魚只宜適量進食，如高脂肪的鰻魚，而含有較多水銀的大型深海魚，孕婦及小童應避免進食。中醫師則提醒患上傷風感冒不應吃魚，特別是無鱗魚，否則恐生痰、咳嗽難止。

 

營養師李炫蓉

 

　　尚營坊營養師李炫蓉表示，魚有豐富的蛋白質及多種營養素，如碘、硒、Omega 3，有助製造膠原蛋白、抗氧化及滋潤皮膚，尤其是Omega 3含量較高的深海魚。Omega 3可降血脂、抗發炎，有助胎兒腦部發育、減低患心血管病風險；而Omega 3含量最多的魚為黃花魚，每100克有2,100毫克，三文魚亦有1,800毫克。

 

大型深海魚水銀多 孕婦小童不宜

 

　　李又指，魚所含的蛋白質較易消化，適合小童及長者進食，增加營養吸收，連骨吃的白飯魚亦可增加鈣的攝取，更有研究顯示，三文魚、秋刀魚、青魚含色胺酸，可促進腦內血清素的合成，幫助紓緩焦慮情緒。

 

　　不過，她說部分魚只宜適量進食，如脂肪量較高的鰻魚，每100克有達11.7克脂肪，進食2個半麻將牌分量，已相等於2茶匙油，還有魚皮、魚腩、魚頭、魚內臟都屬高脂。而體型較大的深海魚，如大眼吞拿魚、金目鯛、劍魚等，含有較多水銀，多吃或損害腦部發育，孕婦及小童應避免進食，備孕婦女應半年前戒口。痛風患者則不應吃高嘌吟魚類，如烏頭、沙甸魚等。

 

　　註冊中醫師劉震宇亦稱，魚有健脾益氣、滋陰補血的功效，以黃花魚為例，可補血止瀉、開胃益氣，適合體弱氣虛人士，尤其是小童及長者；石崇魚及大眼雞有生津潤肺、健脾補腎之用，有助傷口癒合；鱸魚亦可健脾益氣、益腎及安胎，亦可改善疲勞。但魚偏溫補，無鱗魚更是發物，如患傷風感冒誤食，會生痰及咳嗽難止；孕婦術後更忌進食無鱗魚，如有疤痕增生的體質，會令疤痕更嚴重，暗瘡患者、有皮膚病、體質偏熱人士亦要忌吃。

 

 

轉載自: 晴報

 

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