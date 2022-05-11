港大研究：逾2成青年失眠！嚴重隨時抑鬱焦慮！點先可以一覺瞓天光？

港人生活壓力大，不少人都「無覺好瞓」，港大研究發現，23.5%受訪年輕人有失眠情況，長遠或可導致抑鬱和焦慮等精神問題。

有社福機構指，很多年輕人不會因失眠而求助，結果壓力因素消失後，失眠仍持續，有文憑試考生失眠長達半年，試後才開始正視，提醒愈早讓專家介入協助，失眠問題愈易解決。

港大醫學院精神醫學系在2019年中至今年3月期間，訪問約3,132名15至24歲年輕人，當中23.5%受訪者有失眠情況。該系博士後研究員王名彥指，分析追蹤數據後發現，部分抑鬱或焦慮患者一年前已有頻密失眠，相信失眠與精神健康有部分相關。

王名彥指，部分抑鬱或焦慮患者一年前已有頻密失眠。

考生試後仍失眠 始正視

就讀大學一年級的Owen憶述，高中時期有不少時間需在家上網課，少了社交生活，自覺生活頹廢，直到DSE前開始失眠，嚴重時每日輾轉反側3至4小時才能入睡，最終只能睡1、2小時，備試亦受到影響。Owen原本以為考完DSE便會解決問題，惟失眠未有消失，於是向賽馬會平行心間計劃求助。

計劃在全港有8間中心。觀塘中心的社工黃詠珊指，像Owen般的情況並不罕見，曾見過有年輕人慨嘆「一路都瞓得唔好」，很多人以為問題嚴重才需求助，其實愈早讓專家介入協助，失眠才不會惡化。

宜及早求助 避免惡化

黃指，中心會安排失眠認知行為治療小組，讓參加者學習改變有關睡眠的負面思想，尤其是失眠時不應強留在床上，以免令未能入睡同樣成為壓力來源。中心另會安排睡眠實驗室及解困密室活動，讓參加者了解適合自己的睡眠環境，以及學習正確的睡眠知識，歡迎所有12至24歲年輕人參與。