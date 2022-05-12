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12/05/2022

HPV非女性「專利」！男士易反複感染，有機會患「椰菜花」甚至這一種癌症

#健康小tips #健康 #HPV #人類乳頭瘤病毒 #生殖器濕疣 #癌變 #肛門癌 #子宮頸癌 #DNA測試
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　　不少人以為人類乳頭瘤病毒（HPV）只與女性有關，實際上男女均有機會感染。有研究顯示港人感染HPV的比率在亞洲屬於偏高，且男士感染HPV的盛行率高達6成半，感染後更有機會患上生殖器濕疣（俗稱「椰菜花」），甚至導致癌變，最終患上肛門癌，故醫學界呼籲公眾應及早預防HPV。

 

臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌

 

　　HPV主要經由皮膚與皮膚親密接觸，或性器官接觸傳播。臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌指，全球每年最少有3,100萬宗新增HPV相關病例，不論男女一生中感染HPV的風險均高達8成，即使只有一名性伴侶，感染風險仍可達6成。2015年至2021年一項大型亞洲研究亦顯示，港人感染HPV的比率介乎37.87%至52.9%，在區內屬於偏高。

 

港人感染比率偏高

 

　　HPV與多種疾病有關，包括子宮頸癌、陰道癌等，還有男性也有機會患上的生殖器官濕疣、肛門癌及其他癌症。曾有研究顯示，男性生殖器官感染HPV的盛行率高達65%。

 

　　雖然人體免疫系統可自動清除大部分HPV，但持續感染HPV仍可致病，例如生殖器官濕疣的潛伏期可從數周至超過一年不等，至少復發1及2次的風險分別達44%和22%，男性亦因產生抗體比率較低而容易重複感染。感染次數愈多，癌變風險亦會增加，較少人認知的肛門癌更為危險。謝耀昌指肛門癌病徵包括肛門出現結塊、出血、排便異常、大便帶血或大便形狀收窄等，易與痔瘡混淆致延誤就醫。

 

　　由於感染HPV無病徵，謝耀昌呼籲大眾應預防HPV，男性亦不應低估感染HPV的風險，即使男士目前沒有常規HPV檢測，但仍可透過HPV DNA測試及早預防。

 

 

轉載自: 晴報

 

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