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20/05/2022

經常肚谷谷？腸氣作怪！醫生：腸脹氣持續2星期，可能是腸胃發炎甚至患癌

#健康小tips #腸氣 #健康 #大腸癌 #腸炎 #胃炎 #腸脹氣 #胃癌
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　　不少人都試過腸道「谷氣」導致肚脹，有腸胃科醫生表示，「腸氣」較多者可能是未及消化食物，也可能是腸道細菌較多所致。惟「脹氣」感覺若持續2至4星期，便應做身體檢查，因腸脹氣也可能是由疾病造成，例如腸炎、胃炎甚至癌症。

 

李恒輝醫生

 

　　腸胃肝臟科專科醫生李恒輝指，腸道內的氣體一般有兩個來源，其一是飲食時將空氣吸進肚內，另一個來源則是腸道細菌「造氣」，因未完成分解的食物進入腸道後，腸道細菌便會藉發酵反應將食物分解，並產生氣體，故「腸氣」較多者，可能是未及消化食物，也可能是腸道細菌多，增加化學反應的機會。

 

或腸道細菌多


　　李醫生引述外地研究指，一般人和自稱有「腸氣」的人士，不論在用餐後或斷食期間，腸胃內的氣體均只有約200毫升，因此多數自稱有「腸氣」的人士並非真的多「腸氣」，可能只是因為出現憋氣或嗝氣而有此感覺；而在腸道內的氣體有超過99%是氮、氧、二氧化碳、氫和甲烷，即與一般空氣的成分差不多，如有臭味（例如屁味），可能源於細菌分解食物過程中產生的氣體。

 

　　但他提醒，如果有「腸氣」的感覺持續2至4星期便應求醫，因為不排除這是患腸炎、胃炎甚至胃癌或大腸癌等的徵狀，「例如被其他人觸及皮膚時，一般不會有感覺，但如皮膚有傷口就會感到痛楚。」他指，醫生處理「腸氣」時會先用內窺鏡排除其他病因，之後讓病人作呼氣測試或驗大便，觀察腸道微生態是否異常，如果細菌太多則會處方抗生素，欠缺益生菌者則透過藥物補足；部分人則可能因進食「高腹鳴食物」致「腸氣」積聚，屆時需由營養師協助找出「病因」。

 

 

轉載自: 晴報

 

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