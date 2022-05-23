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23/05/2022

BRCA基因突變，患癌風險增50倍？主要邊4種癌症？哪些群組要注意？病人組織推免費檢測服務！

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　　BRCA基因如出現突變，會增加患上乳癌、前列腺癌、卵巢癌和胰臟癌的機會2至50倍不等，且近半患者有機會將變異基因遺傳給下一代。但有病人組織調查發現，不少癌症患者對BRCA基因突變認識不足，45%人更不知道男女皆可帶有BRCA基因突變，組織籲有關癌症患者的家屬及早進行檢測，並推出資助計劃，助他們做好疾病管理。

 

　　臨床腫瘤科專科醫生陳穎樂表示，BRCA基因一般用作修復人體內受損的DNA，如出現突變，除會失去修復受損DNA的功能，基因組也會變得不穩定，令細胞出現異常並增加患癌風險，例如患胰臟癌風險可增加逾2倍、患前列腺癌風險可增4.5倍，而乳癌和卵巢癌的風險，分別會增加10及50倍，相關突變亦有約一半機會可遺傳給下一代。

 

患者欠認識 不知可遺傳

 

　　癌症病人互助組織「同路人同盟」今年1至2月訪問100名患乳癌、前列腺癌、卵巢癌和胰臟癌患者，結果只有65%人聽說過BRCA基因突變，45%不知道男女均可出現BRCA基因突變而患上癌症，亦有39%人不知道BRCA基因突變具有遺傳性。

 

　　另一名臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉強調，帶有BRCA基因突變的癌症患者，存活期一般較短，例如前列腺癌患者的存活期中位數可從一般15.7年減至8.6年，且有1至2成患者可於5年內發展成「去勢抗性」（CR），即體內癌細胞在男性荷爾蒙水平極低情況下能生長及擴散，導致晚期患者病情更差。

 

組織籲相關癌症患者的家人進行檢測，了解患癌風險。

 

　　「同路人同盟」秘書陳偉傑認為，癌症患者的家人同屬患癌的高風險群組，呼籲他們盡快進行相關檢測。梁廣泉說，若BRCA基因檢測結果為陽性，代表患癌機會較高，但透過調整生活習慣及身體檢查計劃，仍能將癌症對健康的威脅減至最低。

 

 

病人組織推免費檢測

 

　　為鼓勵BRCA基因突變癌症患者家屬盡早了解自身情況，「同路人同盟」發起「家族BRCA基因檢測及遺傳諮詢輔導資助計劃」，提供50個名額讓合資格人士免費申請，可參考https://bit.ly/brca_scheme了解報名詳情。



 

轉載自: 晴報

 

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