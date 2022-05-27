  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

27/05/2022

十大癌症之首！MET基因突變肺癌難察覺、易轉移！非煙民都會中招？

#健康小tips #健康 #肺癌 #癌症 #MET基因突變肺癌 #非小細胞癌 #腫瘤科 #驗身 #身體檢查 #肺癌症狀
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　肺癌是本港十大癌症之首，惟病徵不明顯，有臨床腫瘤科專科醫生指，約60%人確診時已屬晚期。而受疫情及移民潮影響，多了年輕人體檢，臨床揪出近20%新症。肺癌中最常見的非小細胞癌，當中約3%屬「外顯子14跳躍突變」（MET基因突變，下稱MET），患者年齡較兩極，非吸煙者亦有機會中招，且常轉移至骨、肝或腦部；推算每年有50至80宗新症，單一基因檢測未必能偵測MET，或致延誤醫治。

 

李宇聰指約60%人確診肺癌時已屬第4期，即腫瘤已擴散。

 

　　香港腫瘤學研究學會創會主席李宇聰指，按醫管局2019年數據，肺癌是本港最高發病及致命癌症，隨人口老化恐再加劇。李指，肺癌初期病徵不明顯，部分患者因肺積水致呼吸急促等原因求醫，惟約60%人確診時已屬第4期，即腫瘤已擴散。

 

　　疫下健康意識提高，加上移民潮湧現，李指，近期多了年輕人因輕微不適求醫、或在新冠疫苗針前作檢查、移民前驗身發現患肺癌，「佔臨床新症約10%至20%。」


肺癌初期難察 體檢揪出20%新症

 

　　而肺癌中以非小細胞癌最常見，佔整體肺癌70%；當中較難治療的MET，研究數據指佔非小細胞癌病例約2.6%。李指，肺癌較少因遺傳導致，MET患者或因製造出異常蛋白，導致癌細胞不斷生長和擴散，易有骨、肝或腦轉移；即使化療，總緩解率（即腫瘤縮小程度）僅19%。他補充，其他基因突變肺癌較常見於年輕人，但MET患者年齡較兩極，高發年齡可由40多歲，一躍至80、90歲，「臨床上最年輕患者僅35歲，且不單吸煙者，非吸煙者亦可能有MET，推算本港每年約有50至80宗MET新症。」

 

 

MET患者 青壯年及長者皆有

 

　　李指單一基因檢測一般先驗最常見的EGFR基因突變，未必能及時發現MET，且因取樣量少，常要重新抽針，所花時間及費用更多，或影響治療進度；建議若有吸煙史，尤應先做多重基因檢測。

 

　　有50歲從事文職女士，去年4月確診肺癌，她本身無吸煙習慣，亦無不適，經常規身體檢查發現肺部有異，抽針取樣後做多重基因檢測，始確認為MET，電腦掃描更揭已擴散至淋巴和腦部，右腦有1厘米大腫瘤。幸服用標靶藥3個月後，腦腫瘤消失，其他腫瘤亦縮細，再配合電療後基本受控，現已復工。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #肺癌 #癌症 #MET基因突變肺癌 #非小細胞癌 #腫瘤科 #驗身 #身體檢查 #肺癌症狀

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk