  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

31/05/2022

減肥人士福音？增飽腹感、副作用少、不反彈！浸大中醫藥團隊研發MT1-MMP蛋白酶，日後有望製成減肥藥

#健康小tips #健康 #滅肥 #肥胖 #膜1型基質金屬蛋白酶 #MT1-MMP #蛋白酶 #控制食慾 #控制體重 #浸大中醫藥學院 #減肥藥
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　肥胖是不少人的煩惱，浸大領導的研究團隊發現，如能抑制一種名為「膜1型基質金屬蛋白酶」（MT1-MMP）的蛋白水解酶50%以上，可增加飽腹感，達致減肥效果，能有效控制食量及改善葡萄糖代謝等，且副作用少，停藥後亦不會反彈，日後有望製成「減肥藥」或「增肥藥」。研究結果已刊登於多份科學期刊。

 

　　肥胖問題會增加患上心血管疾病、糖尿病、癌症等疾病風險，根據衞生署在2014/15年進行的人口健康調查，本港年齡介乎15歲至84歲的人士中，約30%屬於肥胖，另有20%人屬過重。

 

浸大研究發現

 

王凱亮

卞兆祥



　　浸大中醫藥學院教學研究部助理教授王凱亮博士，及臨床部主任、曾肇添中醫藥臨床研究教授卞兆祥教授領導的研究團隊，早前進行小鼠模型實驗，向一批飽腹神經元中缺少MT1-MMP的轉基因小鼠，與另一批被餵飼高脂肪食物的普通小鼠作對照，在16周後，缺少了MT1-MMP的小鼠食量減少10%，增加的體重低50%，葡萄糖及血漿胰島素水平亦較低，顯示抑制MT1-MMP可避免小鼠出現由高脂肪食物引起的肥胖。

 

　　王凱亮指，荷爾蒙「生長及分化因子15」（GDF15），在通過與位於後腦的「GDNF家族受體α樣」（GFRAL）神經元受體結合後，可發出飽腹感訊號，一般而言，提升肥胖人士或小鼠的GDF15水平，理應可增加飽腹感訊號，惟觀測結果並無成效。

 

　　他解釋，關鍵在於MT1-MMP水解蛋白酶，團隊透過「蛋白質印迹分析」技術，發現MT1-MMP的活性，在肥胖小鼠的「腦最後區」及「孤束核」，即涉及食慾及體重管理的大腦區域有所增加，顯示腦內的MT1-MMP活性增加，或是導致體重持續上升的主因。因此，如要增加飽腹感，便要抑制MT1-MMP水平50%以上，將GFRAL從腦神經元的表面剪斷，阻止GDF15與GFRAL結合。

 

　　王續說，現時的抗肥胖症藥物，主要是抑制食慾、增加飽腹感等，但一旦停藥體重很易反彈，其研究亦顯示抑制MT1-MMP的特定中和抗體後，肥胖小鼠的代謝參數，包括食量、葡萄糖耐量、體重均有明顯改善，且副作用少，停藥後亦不會反彈，未來將繼續以猴子作研究，並進一步作臨床測試，日後有望製成「減肥藥」。

 

　　對於食極不肥的人士，其MT1-MMP水平是否較低，他認為有機會，往後會循這方面研究，令癌症患者因治療導致體重下降得到改善。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #滅肥 #肥胖 #膜1型基質金屬蛋白酶 #MT1-MMP #蛋白酶 #控制食慾 #控制體重 #浸大中醫藥學院 #減肥藥

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk