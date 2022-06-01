  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

01/06/2022

小朋友要打第4針嗎？兒科專家：逾半新冠康復者出現後遺症，疫苗可加快康復

#健康小tips #健康 #新冠肺炎 #後遺症 #新冠康復者 #疫苗 #兒童感染新冠肺炎 #長新冠 #病毒變種 #打針 #兒科
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　兒童感染新冠肺炎後，不少人會出現後遺症，有兒科專家表示，超過一半「新冠康復者」會有功能性行動障礙、肺部功能異常及心理健康障礙，如失眠、精神問題、頭痛等，另有數據顯示接種疫苗可加快「長新冠」康復率近倍。至於有否需要打第4針疫苗，則要視乎病毒變種情況，如變成季節性流感般，即要每年補針提高抵抗力。

 

關日華醫生（資料圖片）

 

　　港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華醫生表示，確診兒童會出現發燒、全身「打冷震」、抽搐、活動能力減退、暈眩、呼吸困難等症狀，嚴重者需轉介醫管局專科醫生診治；另有文獻顯示，超過一半「新冠康復者」會出現功能性行動障礙、肺部功能異常及心理健康障礙，以其處理的覆診個案為為例，染疫兒童及青少年在康復期間會出現失眠、咳嗽、頭痛、記憶力變差、認知功能障礙、精神問題等情況，如情況持續超過12周，即被視為「長新冠」。

 

　　他表示，本港目前3歲至11歲的第1至第2針接種率只有73%，仍不足80%，但法國有研究追蹤已打針及未打針各455名確診者120日後，已接種疫苗的康復率為16.6%，較未接種疫苗組的7.5%康復率為高。

 

復必泰首兩針相隔兩月減心肌炎風險

 

　　政府於2月降低可接種疫苗年齡，3歲起可接種科興疫苗，5至11歲則可接種復必泰疫苗，且縮短接種疫苗的間距。關日華指，根據本港統計，去年6月14日至9月4日期間，共178,163名12至17歲青年接種逾30萬劑復必泰疫苗，其中33人接種後出現急性心肌炎，男、女性分別為29人及4人，年齡中位數為15.25歲；27人、即約81%在接種第2針後出現急性心肌炎，病發時間中位數為2日。所有患者症狀輕微，全數自然康復。

 

 

　　他指，疫苗科學委員會已將12歲至17歲青年打第1及第2針間距，縮短至2個月，且在大腿前外側注射，遠離心臟位置，有加拿大研究顯示復必泰疫苗第1及第2針接種隔距超過2個月，可減低患心肌炎風險。

 

　　對於兒童是否有需要接種第4針疫苗，他說現時建議18歲以上有個人需要，如外遊、升學，或較高風險組群，如醫護等人接種，目前打齊3針已足以應付Omicron變種病毒，小童需視乎變種病毒情況，認為如新冠病毒變成流感般，即要每年補針提高抵抗力。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #新冠肺炎 #後遺症 #新冠康復者 #疫苗 #兒童感染新冠肺炎 #長新冠 #病毒變種 #打針 #兒科

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk