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02/06/2022

風吹過都痛到喊！新冠患者生蛇風險增15%！50歲或以上高危，又要打疫苗預防？

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　　50歲或以上人士是「生蛇」即患「帶狀疱疹」的高危一族，據研究指，若確診新冠肺炎，免疫力會進一步下降，生蛇風險更將增15%，而疫下市民壓力爆煲亦會誘發。生蛇除了會生紅疹和水疱，更會「風吹過都痛到喊」；而佔達3成的長者更會有後遺症神經痛。醫生建議，高危者可接種疫苗預防。

 

（左起）林淑華、立法會議員陳凱欣、朱偉星醫生及蔣秀珠藥劑師一同出席交流會。（受訪者提供）

 

　　家庭醫學專科醫生朱偉星指，生蛇是由水痘病毒引起，感染過水痘的人均有機會生蛇。水痘病毒會於水痘痊癒後潛伏在體內神經結，一旦免疫力下降，病毒就會再活躍，引發急性神經炎和沿着神經線擴散到皮膚表面，產生紅疹、水疱及有如針刺或火燒的劇痛等；25%人更有機會患結膜炎、角膜炎、青光眼，甚至失明。

 

傳給孕婦恐影響胎兒

 

　　除即時影響，高達3成患者特別是在頸部或以上地方生蛇的長者，會有後遺神經痛，對溫度改變或觸覺變得相當敏感，情況可持續逾2星期，甚至以年計。朱偉星說，有婆婆因生蛇後遺症，左手痛了半年，「不但一碰就痛，連風吹過都痛到喊。」而生蛇後的短期內，發生心臟病及中風風險，亦會比常人分別增68%和78%。

 

　　患者病發後，除要在「黃金72小時」求醫和用藥，亦要減少外出，避免接觸他人，因生蛇患者可散播水痘病毒，傳染他人「出水痘」若傳給孕婦更可影響胎兒，後果不堪設想。惟生蛇初期病徵或不明顯，使患者錯過黃金治療期。

 

倡蛇針納疫苗接種計劃

 

　　長者疾病關注組織的銀騎士的聯合創辦人林淑華曾在45歲時因工作壓力大，尾龍骨生蛇，雖幸1周便痊癒，但至今仍有陰影，當有些微痕癢，就會「杯弓蛇影」以為生蛇。她亦指，妹妹去年耳朵生蛇而「瘦了一個碼」；80歲嬸嬸更有後遺神經痛，痛足多年，近期才康復。

 

　　但據估計，97%港人曾患水痘，即每3人就有1人最少會生蛇1次。有研究更指，確診新冠肺炎後6個月內的生蛇風險會增，50歲或以上確診者增15%，住院者更增21%，情況相信與免疫力和抵抗力，隨年齡漸長和患病而下降有關；疫下市民壓力爆煲亦會誘發生蛇。

 

　　本港現有減活及重組2種生蛇疫苗。減活疫苗要皮下注射1針，但不適合對成分過敏及免疫力低人士，且接種後3個月內要避免懷孕。重組疫苗則要肌肉注射2針，保護力達9成，但不適合對成分過敏人士。

 

　　香港藥學服務基金主席及藥劑師蔣秀珠呼籲，50歲或以上人士盡早接種，防患於未然。若剛接種新冠疫苗，宜於2星期後接種，銀騎士倡政府把蛇針納入疫苗接種計劃。

 

 

轉載自: 晴報

 

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