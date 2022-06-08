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08/06/2022

呷醋有益！吃醋可促進消化、助排便、抗氧化保年輕！配大蒜食仲可防感冒？

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　　在飲食上多多「吃醋」，對身體有裨益。有營養師指，若胃口不佳、胃酸分泌不足，進食醋確能刺激胃酸分泌，食慾大開；亦可刺激腸胃蠕動，促進排便。而且醋酸能抑制及殺死細菌，配合大蒜食用有助防感冒、提升免疫力。至於果醋中的多酚類植物營養素，亦有助抗氧化，惟市面產品多數含糖，需注意避免攝取過量糖份，否則容易致肥。

 

公共營養師李德勝

 

　　醋作為調味料，好處多多。公共營養師李德勝指，醋之中的有機酸可促進胃酸分泌，刺激胃蠕動和唾液分泌，有助消化食物，故胃酸分泌少、胃口不佳，或易因唾液分泌不足致「食得少」的長者，可多用醋促進食慾︰「醋亦含豐富醋酸，能抑制及殺死細菌；以醋泡大蒜，更有預防感冒、增強抗抵力功效。同時醋中的二氧化碳會隨消化過程變成氣體，可刺激腸胃蠕動，幫助排便。」

 

 

喝果醋留意糖量

 

　　李建議，成日每日可食用20至40毫升醋，但不應多於150毫升，兒童、長者則可按體質食用︰「尤其有味覺退化、慢性病的病人等，適量食用醋可開胃，有高血壓者可用醋取代高鹽、高糖、高油調味料。」而以醋加橄欖油拌沙律，熱量亦較千島醬等低，以醋及蒜、辣椒拌海鮮，及用醋醃青瓜、蓮藕和苦瓜亦是有益開胃小菜。

 

　　另外，醋含有多酚類植物營養素，如綠原酸、兒茶素等，可保護細胞免受自由基攻擊氧化，故有延緩老化效果。但他提醒，水果中亦含有相當植物營養素及抗氧化維生素，而且無額外添加糖、添加劑或防腐劑，是較有益選擇︰「如喝果醋，則要留意其含糖量，以免攝取過多熱量，反而增肥和令血糖上升，糖尿病患者要留意。」

 

李德勝提醒，如果發現食醋發酵或出現泡沫、腐敗變味等情況，應停止食用。

 

　　他又提醒，果醋中的營養活性成分，維他命B、C在加熱後會受破壞，因此宜以常溫開水稀釋飲用；但穀物醋製作時，早已篩除會遇熱消失的抗氧化物，故用作烹調時其礦物質仍能保留。

 

患胃酸逆流慎吃

 

　　李續指，患胃酸逆流、胃潰瘍等胃病者，用醋要適量，尤其胃黏膜分泌不足者，若胃酸分泌過快反會灼傷胃壁，加劇胃潰瘍情況。另外，部分西藥會與醋產生酸鹼中和，影響藥效，亦要注意。他提醒部分人會對醋過敏，飲用後會有皮疹、瘙癢、水腫、哮喘等，「醋能擴張血管，如低血壓者飲用，有機會頭痛或全身無力。」

 

 

轉載自: 晴報

 

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