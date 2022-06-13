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13/06/2022

退化性關節炎| 膝頭痛到行唔到！公院換膝手術最長等逾4年！私院推約$11萬優惠套餐！換膝最快兩周可運動

#健康小tips #新型手術管理 #膝關節痛 #健康 #退化性關節炎 #骨科 #全膝關節置換術
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 　　退化性關節炎會造成膝關節劇痛，令人舉步為艱。惟疫情下部分手術被推遲，公院積壓逾3.2萬名需做全膝關節置換術病人，等候時間可長達4年。有骨科專科醫生指，年長、過重、有舊患，及需做重複負重工作者尤其高危，若置之不理會持續惡化，臨床上最年輕需做全膝手術患者僅55歲；而新型手術管理可大減痛楚及住院時間，最快術後4.5日可出院、2周可運動。

 

嘉諾撒醫院骨科中心主管吳富源

 

　　據衞生署長者健康服務數據顯示，2007年65歲或以上長者中，47%人報稱有退化性關節炎，逾半為女性。嘉諾撒醫院骨科中心主管吳富源指，年長、過重、曾有半月板撕裂等舊患，或需做重複負重職業者，均是高危群組。

 

晚期嚴重關節畸形 須換膝

 

　　吳醫生指，膝關節是主要承重關節，一旦有退化性關節炎，不能靠自然復元，初期可以減肥、運動或物理治療減痛，中期可用口服或外用藥、注射類固醇或關節液補充劑，最後要動用手術治療，「晚期且有嚴重關節畸形者，需做全膝關節置換術（下稱全膝手術）。」

 

　　惟疫情下公院非緊急手術暫停，截至今年3月底全港積壓逾3.2萬名等候全膝手術病人；公院過去1年僅做4,050宗手術，輪候中位數長達18至56個月。吳引述嘉諾撒醫院骨科中心數據，2017年至2021年做全膝手術的420名病人，平均年齡達70歲，最年輕僅55歲，「人工關節有其壽命，若55歲以下做全膝手術，逾2成機會要重造，故更年輕患者會建議先輔助治療再觀望。」他續指，傳統全膝手術平均住院2至3周，以10分滿分，患者痛楚度高達7、8分，但新型手術管理下，住院可減至4.5日，痛楚減至2分。

 

 

患者住院時間 痛楚均減少

 

　　吳指，術前術後管理是關鍵，通過標準手術程序，可避免醫護反覆適應不同步驟，減少手術時間；良好血液管理可避免病人大出血，減少身體負荷，術後痊癒更佳；與麻醉科醫生協商鎮痛做法亦可減病人折磨。

 

　　他補充，院內患者做全膝手術、2周後可做游泳等輕量運動，2、3個月後可行山，半年後生活復常，僅不能參與足球等碰撞運動，「我們有35%患者術後3個月已不需靠拐杖走路。」

 

　　66歲林先生從事體力工作，退休1年後左膝嚴重疼痛，後來證實雙膝內翻畸形，「連10步都行唔到」。他接受左膝全膝手術後，4日已出院，半年後再做右膝手術，現時已行走自如。

 

　　吳富源表示，一般會建議雙膝磨損病人分2次做手術，「單膝手術約1個多小時完成，雙膝手術多1倍時間，增出血風險；曾中風或有心臟病者尤忌。」

 

 

轉載自: 晴報

 

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