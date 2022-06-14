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14/06/2022

爆餡厚版三文治、韓式EggDrop三文治熱量驚人！食一份要跑步90分鐘先可完全消耗？

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　　近年興起「爆餡」加厚三文治及韓式EggDrop三文治，食落滋味但卻隱藏健康陷阱。營養師表示，兩款三文治的製作過程涉及煎炒，更會加入芝士及醬汁，其中以芝士豬扒炒蛋三文治最邪惡，一份已含9茶匙油，即45克脂肪，卡路里高達904千卡，以成年人為例，至少要跑步90分鐘才能完全消耗。

 

尚營坊營養師盧雪怡

 

　　尚營坊營養師盧雪怡表示，加厚版三文治分量較多，製作過程需以油煎及炒，而且大部分炒蛋至少由2至3隻雞蛋製成，並會加入牛油、忌廉、全脂奶，一份炒蛋的卡路里已達200千卡、共15克脂肪，以芝士豬扒炒蛋三文治為例，一片梅頭豬扒、一片芝士，連同炒蛋及牛油搽麵包，已高達904千卡、攝入脂肪達45克。

 

　　她說，另一高脂陷阱是經加工的午餐肉，一片午餐肉共有1.5茶匙油、7.5克脂肪，且已被世衞列作一級致癌物，建議每人每日攝取加工肉上限不超過50克，「但一份午餐肉炒蛋三文治已超過50克」，加上午餐肉的鈉含量高，一份午餐肉炒蛋三文治已有800毫克鈉，佔每人每日建議攝取上限的40%。

 

 

午餐肉高脂陷阱

 

　　她續指，近年大熱的肉鬆芋泥三文治，因芋泥的製作過程會加入大量糖及牛油，單是糖份已含6茶匙、25克，進食一份的卡路里達898千卡。

 

　　另外，盧說韓式EggDrop三文治製作過程與加厚版三文治相若，分別在於會加入車打芝士及蛋黃醬，每片芝士的脂肪含量為17克，以及每湯匙蛋黃醬共5克脂肪，以一份煙肉雙重芝士EggDrop三文治為例，卡路里共892千卡、共有40克脂肪。她稱，因近年新推出不同配料的EggDrop三文治，如軟殼蟹、和牛、冬蔭功等，所用的油及醬汁亦會增加，加上炒蛋、芝士、牛油果等，變相「肥上加肥」。

 

走醬走牛油助減脂

 

營養師指三文治烘底不會致肥，但烘底後塗抹上的牛油是致肥元兇。

 

　　不少人喜歡烘底三文治，她解釋烘底的過程不會致肥，但烘底後塗抹上的牛油才是致肥元兇，建議可「走醬走牛油」，至少可減少攝入5克脂肪，或改吃番茄烚蛋三文治、煙三文魚芝士三文治，相對較健康。

 

 

轉載自: 晴報

 

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