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21/06/2022

疫下公院手術輪候時間長？私院推資助計畫為患者換膝，60歲以上毋須經濟審查？手術費幾多？

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　　公立醫院的膝關節置換手術輪候時間長，疫情下積壓的個案更多，有患者膝痛難耐致無法走動，嚴重影響日常生活。香港港安醫院決定撥出100萬元，推出「關節置換手術」資助計劃，為60歲以上有需要病人承擔部分手術及住院費，助患者早日獲適當治療。

 

　　據醫管局資料，截至今年3月，輪候膝關節置換手術個案共32,925宗，一般需輪候逾5年。香港港安醫院-司徒拔道骨科專科醫生指，膝關節退化是長者常見病，而因跌倒或骨質疏鬆導致髖關節退化，亦需進行關節手術治療，以減少痛楚及提升生活質素。不少長者膝關節退化後，會出現「O形腳」，如延誤治療可致退化嚴重，增加手術風險，如腳部變形或勞損嚴重，手術更需要特別處理。

 

延誤治療 恐退化嚴重

 

　　醫生續說，置換膝及髖人工關節手術科技成熟，大部分患者術後即日可落床活動，觀察約4日便可出院。患者術後2星期傷口應已痊癒，腫脹及瘀血會維持數周，大部分可於3個月內正常活動。患者亦可於手術後中後期，集中訓練腳部耐力、活動能力等。

 

　　至於應單膝還是雙膝同時進行手術，可在術前諮詢醫生意見及作身體檢查，評估能否承受雙膝同時進行手術；一般情況下，單膝接受手術後，亦有助改善另一隻腳的情況。

 

　　香港港安醫院-司徒拔道決定撥出100萬元，推出「關節置換手術」資助計劃。60歲以上長者毋須經濟審查便可申請，但需經醫生評估狀況，成功申請可獲資助部分費用，以全膝關節置換手術（單膝）為例，扣除資助後收費116,000元（原價為150,000元）。

 

患者許太術後1個月已消腫，康復後可行街飲茶。（香港港安提供）

 

　　現年74歲的許太，在公院輪候6年仍無回音，最終上月在香港港安接受左膝全關節置換手術。她指疫下活動範圍只有在家附近散步，近月因膝痛致無法走動太久，幸而術後1個月已消腫，康復後可行街飲茶。

 

 

轉載自: 晴報

 

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