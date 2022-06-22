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22/06/2022

植牙後懶護理？患牙周病更難醫！牙醫：電解療法深層清潔助控制病情，2分鐘搞掂！

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　　植牙是常見用作填補牙齒缺失的方法之一，但缺乏清潔及定期維護，仍可積聚牙菌膜在牙齦邊緣，嚴重時將惡化成「植體牙周病」，較一般牙周病更難治療。醫學界近年發現可採用電解治療法，直接破壞及清潔植體表面細菌膜，僅需2分鐘即可完成，惟醫生提醒，曾進行植牙的人士平日仍要保持良好口腔衞生。

 

牙科醫生季超（中）指，植牙和自然牙一樣，需定期洗牙和檢查。

 

　　牙科醫生季超表示，牙周病是源於牙菌膜與自身免疫系統的不平衡，令牙菌膜內的細菌分泌毒素的同時，刺激牙齒周圍的組織產生炎症因子，破壞牙齦、牙周膜和牙槽骨等所引起。他指，常見的植體置換包括膝關節、髖關節均有小機會感染，但以植牙衍生的植體周圍感染比率較高，曾有研究顯示，植牙周圍牙周病的發生率約為10%，更有約20%植牙人士會患上「植體牙周病」，較常見植體置換如膝關節的1.34%或髖關節的1%感染機率高。

 

嚴重或要拔走再重植

 

　　他續說，植體對細菌的抵禦力比起自然牙弱，患上「植體牙周病」的人不止牙肉發炎，牙骨更可受破壞，一般需進行手術治療，最壞情況或要將本身的植牙「連根拔起」，在牙周病痊癒後重新植牙，對患者造成嚴重困擾。

 

　　醫學界近年發現可將電解治療用於植體清潔上，季醫生解釋，原理是藉電解原理於植體表面製造氫氣泡，直接破壞及清潔植體表面的細菌膜，過程僅需2分鐘，既能達至深層清潔，亦有重建表面化學特質、使植體再次擁有骨整合的能力，更重要的是可控制植體牙周病病情，避免牙齦及牙槽骨萎縮惡化，甚至損害其他牙齒，如能因此保留植體，將省卻重新植牙及其他治療的額外成本。

 

植牙後也要定期檢查

 

　　現年55歲的譚先生，右下第一、第二臼齒早前因牙周病而需剝除，完成治療後牙肉健康穩定、加上大幅減少吸煙，故進行了植牙治療，惟3個月後前面的植牙有牙骨吸收狀況，屬早期植牙牙周病，加上植牙前面的第二小臼齒亦有牙周病復發情況，故需剝除第二小臼齒並再植一隻牙，再針對第一臼齒植牙的牙周病進行電解治療、補骨及補牙肉治療，半年後其牙周健康轉趨穩定。

 

　　季醫生強調，植牙和自然牙一樣，需定期洗牙和檢查，平日也要保持良好口腔衞生，如發現植體周邊發炎可及早進行治療；而植牙前亦需先治療牙周病，否則可導致植體周邊發炎。

 

 

轉載自: 晴報

 

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