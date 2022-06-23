  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

23/06/2022

近10年乳癌新症激增6成！檢測乳癌腫瘤基因，制訂有效治療方案+減副作用

#健康小tips #健康 #乳癌 #癌症 #女性健康 #乳癌腫瘤基因表現檢測 #乳癌治療 #復發 #化療 #副作用
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　乳癌在40至60歲女性之間最常見，香港平均每14名女性就有1人患乳癌，過去10年新症更劇增逾6成。但乳癌的5年相對存活率較長，因此保持生活質素是制訂乳癌治療方案的重點。有專科醫生指，HR+或HER2-乳癌患者可透過「乳癌腫瘤基因表現檢測」，制訂有效且副作用少的治療，晚期患者亦可用新藥，延長存活期和推遲化療。

 

熊維嘉醫生（左）指，「乳癌腫瘤基因表現檢測」可透過21個基因分析患者未來10年復發風險。右為張文龍醫生。

 

　　外科專科醫生熊維嘉指，乳癌可按受體分類為荷爾蒙受體陽性（HR+）、第2型人類表皮生長因子受體陽性（HER2+）及三陰性乳癌（TNBC）3種。當中HR+佔本港整體乳癌個案逾7成，這類乳癌的癌細胞表面有1種或以上的荷爾蒙受體，如雌激素和黃體酮受體，即荷爾蒙可刺激癌細胞生長。患者可接受荷爾蒙治療，食藥5至10年，減少荷爾蒙製造或阻截其對乳癌細胞的作用。HER2+則佔乳癌個案2成，但侵略性高，擴散速度快。而TNBC只佔約1成個案，較常見於年輕女性及遺傳性乳癌，易轉移到其他器官，屬於最惡和最棘手的乳癌。

 

倘復發率低 早期未必要化療

 

　　乳癌雖然普遍，但5年相對存活率達91.1%，在所有癌症的存活率中排第2。因此，保持患者的生活質素是制訂乳癌治療方案的重點。

 

　　熊指，化療是主要治癌方法，但會導致脫髮、嘔吐和口腔炎等。近年醫學界研發「乳癌腫瘤基因表現檢測」，可透過21個基因分析患者未來10年復發風險。早期乳癌患者可按檢測結果，制訂有效且副作用少的治療。若復發指數介乎0至25分，代表乳癌復發率愈低，患者從化療中得到額外益處亦較低；若指數介乎26至100分，則代表復發機率高，患者接受荷爾蒙治療同時化療可獲益更多。

 

　　早期乳癌患者可做檢測，晚期患者亦非「無藥可醫」。臨床腫瘤科專科醫生張文龍指，CDK4/6抑制劑可阻癌細胞分裂複製，對停經後HR+或第2型人類表皮生長因子受體陰性（HER2-）晚期、轉移性乳癌的患者療效顯著，合併荷爾蒙治療，更可讓患者存活期中位數升至超過5年和推遲化療2年。張舉例，1名66歲女士在2016年確診晚期HR+或HER-乳癌，且有肺部及骨轉移，一度要做手術和化療，但2017年尾起結合CDK4/6抑制劑及荷爾蒙治療後，病情持續穩定。

 

 

標靶藥+荷爾蒙治療晚期延存活

 

　　但他指，每4名HR+或HER2-乳癌患者就有1人有PIK3CA基因變異。PIK3CA基因負責控制細胞生長和凋亡，當出現變異，細胞會不受控制地生長，導致癌症。患者不但對化療反應較差，亦有機會對荷爾蒙治療產生抗藥性，故建議初次確診時已屬HR+或HER2-晚期患者，或原有治療已無效，可進行「PIK3CA基因變異檢測」，及早結合新標靶藥物和荷爾蒙治療，有機會延長無惡化存活期中位數近2倍。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #乳癌 #癌症 #女性健康 #乳癌腫瘤基因表現檢測 #乳癌治療 #復發 #化療 #副作用

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk