疫情影響情緒！調查發現逾半家長現抑鬱、抗逆力低！專家建議用「五常法」減負面情緒

疫情持續逾年，日常生活巨變加上經濟受挫，影響港人情緒。有調查發現，逾半數家長最近有抑鬱症狀，約2成4人更有中度至嚴重抑鬱；而54%家庭的抗逆能力低，處於風險水平。有專家建議，家長要留意自身有否感低落或沮喪、暴躁、莫名心跳加速和呼吸不暢等徵狀，嘗試以「五常法」糾正負面思想。

協康會幼兒駐校社工服務與港大社會工作及社會行政學系，於2月至3月合作訪問了502位家長，以了解其情緒健康、親職壓力、家庭功能及抗逆力。結果發現，5成6家長於過去兩星期有輕度至嚴重抑鬱症狀，約2成4人為中度至嚴重程度，他們的壓力來自疫下的經濟困難及需照顧有特殊學習需要的子女等。調查又發現，54%家庭的抗逆能力較低，處於風險水平；41%的家庭融洽度低。分析指，抗逆力較低、家庭融洽度較低及養育子女壓力較大的家長，其抑鬱症狀更明顯。。

協康會區域經理方素碧（網上截圖）

協康會區域經理方素碧指，家長可透過「五常法」技巧去改善負面情緒及想法，及在適當時間尋求協助。她指，家長需常留意自己的情緒反應及身體發出的警告訊號，留意自己是否出現低落沮喪、欠耐性及暴躁等負面情緒，又有否莫名心跳加速和呼吸不暢，籲家長常自我反問，「如子女表現是否真如想像般差呢？」，從而糾正自己負面思想。

家庭融洽度低較高危

為減低學前兒童的家庭壓力，協康會今年2月至明年9月，將推出學前單位家長壓力介入策略計劃，運用認知行為介入法，根據家長的壓力程度，分別以個案或小組形式向他們提供支援。

K3學童家長陳太，其丈夫失業，靠她一人工作養活全家，對她造成極大壓力，需找別人傾訴。陳太指，她在接受支援前的睡眠狀況不理想，心情狂躁，甚至想放棄女兒，但接受社工輔導後，形容內心「無咁多石頭」。