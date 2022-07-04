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04/07/2022

水果代餐減肥健康？營養師：易皺皮！易攰！瘦得難睇！有一種水果仲會愈食愈肥？

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　　夏天容易食慾不振，食水果不但消暑，很多人更索性以水果代餐減肥，但隨時得不償失。有營養師指出，食水果減肥或可減磅，但會令身體流失脂肪和肌肉，「瘦得唔好睇」，且因缺乏蛋白質，人容易疲倦。

 

　　註冊中醫師則表示，適量食水果有助抑制食慾，但大部分水果均偏涼，多食易損脾胃，建議要配合暖胃食物。

 

公共營養師李德勝

 

　　公共營養師李德勝指，坊間流傳不少水果減肥法，部分「療程」長達45日，若過程中只食水果，的確可以減重，但「代價」是流失身體脂肪和肌肉，易造成「皺皮」，形容是「瘦得唔好睇」；加上因水果未能提供蛋白質，需消耗身體儲備，而白血球亦需蛋白質製造，故免疫力都會受影響，人亦容易疲倦。

 

脂肪蛋白質低 要注意補充

 

　　但李亦指，適時食用水果可促進身體新陳代謝，如身體在早上處於排毒階段，可多食橙、提子、莓、蘋果等較溫和的水果，甚至「食到飽為止」；中午身體開始吸收則可正常進食，到晚上身體主力消化，亦可食水果代替部分正餐。水果亦可打汁飲用，但要注意攪拌機會否發熱破壞營養素。他又提醒，由於水果的脂肪和蛋白質含量較低，故水果代餐亦要注意補充相關營養，如可食蛋或牛奶。

 

註冊中醫師廖穎琪

 

　　均衡飲食看似只是西方概念，元培醫館註冊中醫師廖穎琪指，中醫飲食節制亦與之相近，例如《內經》指出，穀食、肉食、水果、蔬菜，都是滋養人體的必需品，應均衡而合理地食用，不過水果含豐富纖維和維生素，在餐與餐之間食用可增加飽肚感，抑制食慾。

 

 

水果偏涼 大量食用傷脾胃

 

　　每種水果各有不同性味，以對應不同臟腑和有不同功效，例如消暑良品西瓜，廖指夏季食用有助預防中暑，不過大部分水果都偏涼，要達到飽肚感更要大量食用，易傷脾胃，致胃脹、胃痛，甚至胃酸倒流等消化系統病症，長遠更會影響身體氣血，令其他臟腑失去滋養變得虛弱，如氣短、失眠、頭暈、健忘、脫髮、月經稀少等，全身都有機會不適。她建議應配合暖胃食物，例如粥粉麵飯等碳水化合物等食用，讓身體更易吸收，減輕脾胃負擔，促進身陳代謝，更易有健美身型。

 

 

轉載自: 晴報

 

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