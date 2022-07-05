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05/07/2022

研究發現：染新冠首兩周急性心肌梗塞發病率高5倍！胸悶、標冷汗、氣促要留神

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　　急性冠狀動脈綜合症（ACS）患者，即使坐著也持續感胸痛或氣喘，嚴重或會致命。有外國研究更發現，新冠肺炎與ACS的發病和復發關係密切，有7%至36%新冠患者有心肌損傷，而確診感染後首2周內急性心肌梗塞的發病率，更較感染前高5倍。有心臟科專科醫生指，若嚴重或須「通波仔」或打溶血針，惟術後不代表「一勞永逸」，須服藥及維持良好飲食和運動習慣，而高風險患者或要延長用藥最多3年。

 

陳良貴醫生（左）指新冠病毒可循不同渠道引致心肌損傷，增ACS發病風險。右為陸毅康醫生，中為患者梁先生。

 

　　心臟科專科醫生陳良貴指，心血管在正常狀態下應暢通無阻，但ACS患者的冠狀動脈內壁卻有血脂等物質積聚，漸漸形成粥樣斑塊。斑塊會令血管壁增厚和硬化，而當其破裂，血小板便會組成血塊止血，若血栓大量聚積在管腔中便會堵塞血管，阻斷血流，造成急性心肌梗塞，甚至猝死。

 

病發恐奪命 須急送院「通波仔」

 

　　疫情持續，新冠肺炎亦與ACS有密切關係。陳引述外國研究指，7%至36%新冠患者有心肌損傷；疫情爆發後的ACS發病率亦增2%；ACS發展成急性心肌梗塞的風險升3至8倍；患者確診後首2周內急性心肌梗塞的發病率，更較感染前高5倍。他解釋，新冠病毒可循不同渠道引致心肌損傷，如直接損害、引起心肌缺血和微血管病變等，增ACS發病風險，而本身患心血管疾病的患者更高危。

 

　　ACS一旦病發，往往非常緊急，須立即送院做「通波仔」，但心臟科專科醫生陸毅康指，做了手術也不代表「一勞永逸」。陸表示，疫下患者擔心確診，加上新冠肺炎和ACS症狀相似，患者或醫護未必能及時掌握治療時機；此外，病床緊絀等因素，均令「通波仔」手術延遲、及患者留院時間縮短，導致急性心肌梗塞風險升。

 

　　而且即使術後，用傳統支架的仍有10%至30%復發風險，用新型的藥性支架則有5%機會復發。研究亦發現，患者疫下出現支架栓塞的情況增7%至17%；同時患新冠肺炎及急性心肌梗塞的患者，支架栓塞和「通波仔」後出現心源性休克的比率也均較高。

 

 

復發高風險 可延用藥3年

 

　　他稱，患者術後需服食2種抗血小板藥至少1年，但因心肌梗塞患者即使完成1年治療，3年內每5人就有1人有綜合心血管事件，故已有3大國際治療指引稱，醫生可衡量患者年紀、病史、支架量等和用藥出血風險，考慮延長用藥最多3年。但「關心您的心」上月問卷調查89名患者，結果顯示，高達8成不知相關指引；分別有2成及3至4成患者未按時服藥及改善生活習慣。

 

　　72歲的梁先生，退休前常吃快餐，膽固醇水平「擲界」，2012年突感胸口痛和肩背痛等，檢查後發現其中一條心血管堵塞7成需「通波仔」。惟前年底再有心血管堵塞，要再「通波仔」和服雙抗血小板藥1年，梁不諱言，鼓勵其他病友依醫生指示用藥及日常多運動等。陸毅康呼籲，市民多留意ACS相關症狀及維持「3低1高」（低脂、低鹽、低糖、高纖維）的飲食方針等。

 

 

轉載自: 晴報

 

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