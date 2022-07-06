  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

06/07/2022

腸胃炎後遺症 │ 經常肚脹、腹瀉變便秘，可能是腸水腫！除了是腸胃炎後遺，仲可能由心臟、肝或腎衰竭引起？

#健康小tips #心臟衰竭 #腸胃炎 #腸水腫 #肚脹 #肝衰竭 #健康 #腸水腫症狀 #腹瀉 #腸胃科 #腎衰竭 #便秘 #肚瀉
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　不少人常感「肚脹脹」，以為是吃太飽或消化不良？有機會是「腸水腫」。有專科醫生表示，輕症的腸水腫可由病毒性腸胃炎引起，由腹瀉變便秘，部分人誤以是吃止瀉藥功效，一般數日即可自行痊癒；惟較特殊情況，則可由心臟、肝或腎衰竭引起，需緊急求醫。

 

腸胃科專科醫生吳昊

 

　　腸胃科專科醫生吳昊表示，輕症的腸水腫可由病毒性腸胃炎引起，常見為諾如病毒及輪狀病毒，每周都會接獲約1宗個案。腸胃炎出現腹瀉及嘔吐多日後，會因腸道發炎引發腸水腫，由腹瀉變便秘，以及消化不良、肚脹、胃口差的情況，「不少人誤以為是吃止瀉藥引起」，其實是腸胃炎的後遺症。

 

一般2至3日後 可自行痊癒

 

　　他續指，治療方式仍要視乎體質，「看可以餓（無胃口）幾耐」，如較年輕患者，身體良好，一般2至3日後可自行痊癒；但若較體弱的長者或長期病患者，則有機會誘發併發症，如低血糖、營養不良、昏迷等，需入院補充營養。

 

　　另他表示，較特殊的情況是由心臟、肝或腎衰竭引起的腸水腫，主因蛋白質不足而誘發。患者會胃口欠佳，身體輸送蛋白質的能力下降，致肌肉流失，體重會在1個月內暴跌，「一般氣脹排氣（放屁）後就無事，但腸管道收窄，排氣後依然會不適」。

 

特殊例子 或心肝腎疾病引起

 

　　他說，最近曾有個案身形偏瘦，但肚子脹大，開初以為因肝臟欠佳出現積水問題，惟經診斷後確實是腸水腫，由腎病引起。他解釋，患者大量蛋白質經尿液排出，即「蛋白尿」，導致血液中的蛋白質不足，需轉介腎科治療。

 

　　他又指，近日有部分人接種新冠疫苗後，引起免疫失調，誘發腸道發炎的腸水腫，同樣有便秘、消化不良、肚脹、胃口差的情況，恢復時間會較長，一般一個月內會自行痊愈。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #心臟衰竭 #腸胃炎 #腸水腫 #肚脹 #肝衰竭 #健康 #腸水腫症狀 #腹瀉 #腸胃科 #腎衰竭 #便秘 #肚瀉

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk