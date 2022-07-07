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07/07/2022

港男10大癌症殺手│膀胱癌擴散存活率低，吸煙者風險高3倍！醫生：少吃醃製食物！

#健康小tips #健康 #膀胱癌 #癌症 #港男10大癌症殺手 #尿袋 #二手煙 #膀胱癌症狀 #基因檢測配對 #醃製食物 #吸煙
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　　膀胱癌為港男10大癌症殺手之一，有專科醫生表示，最常見的發病症狀為小便帶血，且無痛楚，初期發現的5年存活率達96%，但後期如擴散至其他身體部位，5年存活率則僅剩5%，患者甚至要切除前列腺、儲精囊等，且要「孭尿袋」。醫生提醒吸煙人士患膀胱癌的風險比非吸煙人士至少高3倍，籲高危者戒煙及拒吸二手煙、少吃醃製或含防腐劑的食物。

 

醫生籲高危人士應戒煙，以防患膀胱癌。

 

　　臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉解釋，膀胱癌是由不受控增生的膀胱黏膜細胞引起，多是移行泌尿上皮細胞，此細胞可見於下泌尿道及上泌尿道。其中泌尿上皮癌又稱移行上皮細胞癌，屬最常見的膀胱癌種類，佔所有膀胱癌90%或以上，餘下則包括鱗狀細胞癌、腺型細胞癌、小細胞癌及肉瘤。

 

臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉

 

　　他續說，初期膀胱癌的常見症狀為小便帶血，且無痛楚，初時或會間斷出現，嚴重時會形成血塊，令膀胱脹痛及小便不通。

 

5年復發率逾6成

 

　　他指，膀胱癌第0期的腫瘤局限於黏膜層，第I期腫瘤侵犯已超過黏膜層，但未達肌肉層，第II期腫瘤則擴散至膀胱肌肉層，而第IV期腫瘤擴散至膀胱以外的器官或有淋巴腺轉移。他說，根據美國統計數據顯示，早期膀胱癌的5年存活率達96%，若擴散至其他身體部位，5年存活率僅剩5%。復發率方面，原位或非侵襲性腫瘤的膀胱癌患者，5年復發率約65%，在初次診斷時已擴散的膀胱癌患者則達73%。

 

　　梁續說，目前的治療方法包括手術治療、膀胱直接灌注治療及化學治療、免疫治療、放射治療及標靶治療。初期的膀胱癌患者可以膀胱內的化學治療、卡介菌疫苗的免疫療法或使用膀胱鏡移除腫瘤。

 

　　但治療侵略性或中期膀胱癌，由於癌細胞已入侵膀胱壁下的肌肉層或其他軟組織，患者需接受化療及膀胱切除手術來根治，男性患者更需一併切除膀胱、前列腺、儲精囊、周圍的淋巴腺和部分尿道，女性則要切除膀胱、子宮、輸卵管、前段陰道及尿道口和盆腔的淋巴腺。在切除膀胱之後，尿路需要被重組改路，以人工引流的方式排尿，即俗稱「孭尿袋」。

 

或要切膀胱「孭尿袋」

 

　　他又指，根據過往數據，擴散性膀胱癌患者在接受一線治療的效果未見顯著，整體存活率約7至9個月，且有較多副作用，包括嘔吐、食慾不振、脫髮、口腔潰瘍，增加感染風險等。

 

　　他提醒，吸煙人士患上膀胱癌的風險，為非吸煙人士的至少3倍，且每10名膀胱癌患者，便約有9名大於55歲，故膀胱癌的風險是隨年齡增長而增加，呼籲高危人士應戒煙，市民平日應少吃醃製或含防腐劑的食物，多喝清水及多吃綠葉蔬菜、水果等。

 

 

轉載自: 晴報

 

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