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08/07/2022

Justin Bieber面癱元兇：RHS！皰疹病毒攻擊，比一般面癱嚴重，嚴重會損害聽覺腦幹

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　　加拿大歌手Justin Bieber早前因病取消多場表演，更坦言患上「拉姆齊亨特綜合症」（Ramsey Hunt Syndrome，下稱RHS），以致面癱，右面完全麻痹。有神經外科專科醫生表示，RHS成因雖與一般面癱相似，但情況更嚴重，皰疹病毒會攻擊面神經以外的神經線，除影響面部感官以至聽覺神經，嚴重時腦幹神經亦可成攻擊目標。

 

Justin Bieber

 

　　神經外科專科醫生黃秉康指，「面癱」泛指面部其中一側不能正常活動，主因是感染過濾性病毒特別是皰疹病毒後，影響面部神經線，除可令其中一邊面麻痹，更會因嘴角活動受限，而不受控地流口水，以至該邊面的眼晴未能正常開合，「有些人會因此擔心致淚水不平均而造成眼乾，繼而令角膜受損」。

 

神經外科專科醫生黃秉康

 

皰疹病毒攻擊致病

 

　　他謂，RHS病源與一般面癱相似，但病情相對嚴重，因以「帶狀皰疹」為主的皰疹病毒會攻擊面神經以外的神經線，如攻擊「三叉神經線」時面部的感覺神經受影響而致「生蛇」，「情況看起來像是面癱，但實際上會出現皰疹」；如攻擊聽覺神經則可致頭暈或聽覺受損，最嚴重時更可影響眼部以至腦幹神經元，但此情況一般較少見。

 

　　他指，曾診治的面癱患者中，不足二十分之一是RHS患者，但警告面癱以至RHS的成因至今仍不明，一般僅認為與壓力、休息不足、抵抗力弱等有關，「感染皰疹病毒後，可能會潛伏於神經元當中，只要抵抗力變弱就會發病」，如未處理將可導致有如火燒、針刺般的長期神經痛症。

 

　　但他直言，治療RHS不難，及時服藥可於數周內康復，特別是抗病毒藥、類固醇等，但仍有機會復發，故預防重點是保持身體有足夠抵抗力、減輕自身壓力，維持均衡飲食及有適量運動。

 

 

轉載自: 晴報

 

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