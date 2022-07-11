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11/07/2022

夏天戴口罩中暑都唔知！醫生：帶扇撥涼兼可撥走飛沫！防中暑7件事，補水最緊要

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　　近日天氣持續酷熱，惟疫情持續，市民即使汗如雨下，依然要戴口罩防疫。有家庭醫生指，戴口罩會增中暑風險，因市民戴了口罩而疏忽喝水，且口罩覆蓋大半塊面，減可排汗範圍，並令呼吸不暢順，影響散熱，建議市民不用佩戴如N95的厚身口罩，若怕染疫可在外科口罩外加布口罩，或帶備扇子「撥涼」之餘，亦撥走旁人的咳嗽或打噴嚏時噴出的唾沫，平衡染疫和中暑風險。

 

家庭醫生林永和

 

　　家庭醫生林永和解釋，當身體受熱過度，排汗等散熱機制不足以降溫，體溫就會不斷上升，當升至攝氏41度時，各種器官就會陸續失調，亦即中暑。患者初期會覺得非常口渴、疲倦、後尾枕痛、頭痛和皮膚泛紅等，若不及時處理，即有機會神志不清、語無倫次、全身抽筋，甚至死亡。小朋友、長者和長期病患者等均為中暑高危人士。

 

沒定時喝水 增風險

 

　　林坦言，戴口罩會增中暑風險，包括疏忽喝水、減可排汗範圍和令呼吸不暢順。他稱，在烈日當空下，特別是在戶外活動、做運動或行山等情況，人必須每半小時喝500毫升水，以補充身體水分，促進排汗降溫，惟不少市民戴了口罩就不想「又除又戴」，沒定時喝水，致身體水分不足，增中暑機會。

 

家庭醫生關嘉美

 

　　他續指，戴口罩就如「著多件衫」，口罩會覆蓋大半塊面，減少可排汗範圍，影響散熱。而戴口罩同時會使呼吸不暢順，降呼吸散熱效率。他形容，早前已有數名病人因戴口罩在烈日下活動，有熱衰竭情況。家庭醫生關嘉美亦透露，近日有1成病人頭暈口乾，但不知自己中暑，甚至有人以為只是天氣熱，狂吹冷氣降溫，導致傷風感冒。

 

　　另很多長者或小童等染疫高風險人士，外出或會額外佩戴防疫面罩，林永和稱，此做法只會令空氣更不流通及散熱不理想，使體溫飈升，加劇中暑風險。

 

倡外科口罩+布口罩 代替N95

 

醫生建議夏天可在外科口罩外加布口罩，平衡染疫和中暑風險。

 

　　惟疫情持續，市民不可不戴口罩。林說，明白在室內佩戴厚口罩如N95和防疫面罩也很辛苦，更可況在炎熱的戶外佩戴，但由於Omicron傳染性高，相信市民可在外科口罩外加戴布口罩，平衡染疫和中暑風險。關則建議，市民帶備扇子，撥涼之餘，有人面對自己咳嗽或打噴嚏時，可以「撥走唾沫」。

 

　　林又建議，市民在防曬、補水和散熱這3方面做好準備，如穿長袖寬鬆的薄身淺色衫褲，減少吸熱；外出前留意天氣報告，若有酷熱警告，應避免在正午到戶外活動；另外出前亦宜先補水，且即使不口渴，但若有一定運動量，至少1小時要飲500毫升水。散熱方面，市民可吹風扇和適時休息，如行山每半至1小時就要到陰涼處休息；另可準備多個口罩，方便在大汗淋漓時更換。

 

　　關嘉美則建議，市民常用水洗手和手臂，助降溫和讓水分揮發時產生涼感，另要避免喝濃茶、酒和咖啡，宜多補充電解質。

 

 

轉載自: 晴報

 

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