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15/07/2022

「三伏天」開始！天灸可紓緩鼻敏感、慢性咳、哮喘，更可預防新冠？有4類人不宜做

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 　　預防勝於治療，中醫主張「冬病夏治」，明日是「三伏天」開始，正可開始預防「冬病」。有中醫師指出，「三伏天灸」可紓緩鼻或氣管敏感等冬天發生或加重的疾病，間接亦可預防冬季流感或新冠肺炎，適用人士廣泛，惟有嚴重過敏或濕熱等體質者亦未必適合。

 

註冊中醫師何慧潔

 

　　註冊中醫師何慧潔解釋，「三伏天」即一年最熱和陽氣最盛的時間，此時給予加強陽氣的治療，例如天灸，透過在特定穴位貼上溫熱性質藥物，便能達到預防甚至治療冬季疾病的作用。三伏天灸每隔一個「庚日（10日）」進行一次，即前後貼藥3次，而庚日對應五行中的「肺金」，故治療亦以鼻敏感、慢性咳嗽、哮喘等肺系疾病最有效；另對虛證、寒證的腸胃病、婦科病、痛症等亦有作用。

 

有效改善鼻敏感咳嗽

 

　　今年三伏的初伏明開始，中伏則是本月26日，末伏為下月15日，但只需此期間內接受治療便可見效，不一定要「跟足」日子。

 

　　惟何醫師指，實際見效時間因人而異，不少病人早在第二次治療後，流鼻水和咳嗽等鼻敏感症狀已減少，到冬天抵抗力更見改善，甚至不一定要如傳統所指做足3年治療。她又稱，雖未有針對冬季流感或新冠肺炎的研究，但相信抵抗力提升亦間接有助預防。

 

有長新冠也可天灸

 

　　何醫師指，天灸療法禁忌症較少，即使是新冠康復者有長新冠症狀，若本身體質合適，而長新冠症狀又非炎症或與皮膚有關便可進行。對近年有診所推出所謂「加強灸」，她稱，清代《張氏醫通》訂明「三次病根去矣」，加強灸亦暫無實證，且藥貼有刺激性，多貼可致皮膚敏感。

 

　　她提醒，貼藥部位出現痕癢、灼熱和水泡都屬正常情況，可縮短貼藥時間，避免沾冷水或用番梘沖洗，以免再刺激；治療期間亦應少食「發性」食物，如海鮮、羊、鵝、鴨、牛、菇、筍和其他生冷刺激食物，以免影響治療效果。

 

 

轉載自: 晴報

 

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