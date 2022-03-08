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08/03/2022

疫情下長戴口罩 滿臉暗瘡要靠A酸救？

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　　在新冠疫情期間，很多市民因為長戴口罩導致面部皮膚焗促，增加面部油脂分泌，增加毛孔堵塞機會；加上呼吸造成的水氣、口水、汗水、細菌及皮膚表面的皮屑都累積在口罩內，誘發暗瘡及毛囊炎，形成「口罩肌」。曾有一名二十多歲的女教師，原本皮膚質素不錯，但疫情後每天佩戴口罩，竟冒起暗瘡來；她為免學生取笑，於是化上厚妝遮掩，反令暗瘡愈長愈多。筆者建議她改化淡妝（當然素顏才是最佳選擇），勤加洗面，並且服用A酸，才可暫緩暗瘡漫延。

 

　　如要預防佩戴口罩所引起的暗瘡，每隔3至4小時便應更換一次口罩。情況許可下，宜減少重覆或長時間使用同一口罩。記緊在口罩濕掉、出現污漬及出現毛粒時立即更換。應避免於口罩覆蓋的位置化妝，只畫眉及畫眼線便可。若必須化妝，便應避免濃妝；口罩內如有殘餘化妝品，更換新的口罩，以免影響口罩防護效能，這些化妝品亦有機會堵塞毛孔，增加誘發暗瘡風險。戴上口罩一陣子後，如果感到皮膚焗促，可於四周無人的安全環境下，每隔1至2小時脫下口罩休息5至10分鐘，同時用面油紙吸去面部多餘油分，但切勿過度，避免皮膚太過乾燥而分泌更多油分。

 

每天以洗面奶潔面兩次即可

 

　　回家後，可使用溫和的爽膚水，配合紙巾及清水抺去面上過多油脂，每天亦可以溫和洗面奶清潔面部皮膚兩次，有需要時可於其他時間以清水潔面。切忌過多以洗面奶潔面，可令皮膚過分乾燥。如有化妝，應以卸妝油徹底卸妝。另一方面，做足皮膚保濕功夫，同樣可減少暗瘡滋生，多數人士可使用清爽劑型 （油性較低）保濕產品如乳液，皮膚較為乾燥者則宜選用乳霜。但是筆者不建議在口罩覆蓋的皮膚中使用保濕能力強的油性類產品，以免加劇毛孔堵塞風險。至於皮膚屬油性的人士，較易因為佩戴口罩而長暗瘡，建議每1至2星期使用一次含果酸或水楊酸成分的溫和護膚品，以加強皮膚代謝，減少毛囊堵塞。但敏感性肌膚人士不適宜使用。要謹記潤膚產品應選擇不含香料、酒精、防腐劑、色素等致敏成分的產品。

 

　　做足清潔及護膚步驟後，如果仍有暗瘡而情況輕微，可自行使用非處方外塗暗瘡膏；但問題持續、暗瘡增多或開始有凹凸洞及石頭瘡的話，便應盡快求診，醫生將按據暗瘡數目、類別（如粉刺、丘疹、膿皰或囊腫）及在身體的分佈範圍，判斷暗瘡嚴重程度。如果病情簡單，可於患處塗搽外用過氧化苯、外用A酸、外用杜鵑花酸或外用抗生素等。很多患者誤會過氧化苯是抗生素，其實是不會產生細菌抗藥性的。

 

口服A酸三個月起效

 

　　中度暗瘡者則可考慮服用口服四環素類或紅霉素類抗生素，或是女性亦可選擇口服避孕藥治療，同時合併外用藥膏，以加強治療效果。但暗瘡的丘疹、膿瘡或囊腫嚴重、並且抗生素治療反應不佳，便可能需要口服維他命A酸控制病情。口服維他命A酸能有效減低毛孔閉塞、減少油脂分泌，服用1至3個月已見效果，一般須連續服用半年至一年才可確保長遠療效。但有機會造成皮膚乾燥、影響血脂等，孕婦或短期內計劃懷孕的女士不宜使用，否則有機會導致畸胎。很多患者對口服維他命A酸十分抗拒，其實只要於服藥期間定期驗血，女性做足避孕功夫，便可以放心用藥。

 

 皮膚科專科胡惠福醫生

 

 

 

 

 

 

 

 

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