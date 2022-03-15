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15/03/2022

誤當生疣是雞眼 隨時漫延至數百粒

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　　疣是十分常見的皮膚病，由人類乳頭瘤病毒（HPV）感染所引致。患者皮膚會出現啡黃色或肉色凸起的顆粒或硬塊，並可出現在身體任何位置，常見位置包括面部、頸部、手或腳等。由於疣具傳染性，最初可能只有幾粒，後來演變成數十至數百粒不等。也有患者因為誤當疣是雞眼，自行塗搽藥物不果後才求醫，此時疣已經佈滿大半腳底，甚至影響穿鞋與步行。

 

　　腳底疣和雞眼甚為相似，不過雞眼多於時常磨擦的部位出現，例如腳拇指内側及腳底等，因為表面皮膚增厚而形成厚繭。腳底疣則是感染而起，同樣可生長於腳底或腳趾，但並不限於摩擦多的地方才有。疣是呈凹陷、變厚、粗糙的硬塊，表面或有細小黑點，可單一或多粒出現。

 

慎防Staycation衛生陷阱

 

　　病毒喜歡在温暖潮濕的環境滋長，能透過接觸患者的皮膚患處，或接觸帶有HPV病毒的物件而傳播，故免疫力較弱人士或皮膚有傷口者較易受到感染。至於近來流行的Staycation，如果酒店毛巾或枕頭床單不夠乾淨，或與別人共用剃鬚刀、赤腳於公共泳池或健身室行走等，亦可增加感染機率。另一方面，病毒可在家中交叉感染，或透過共用個人物品而傳播，例如化妝粉餅、化妝粉撲、化妝掃及睫毛夾等。

 

　　須知道疣具傳染性，儘管部分患者可透過自身免疫力痊癒，部份個案有機會緩慢地惡化下去，疣的數量日漸增加，令患者忍無可忍。免疫力低下者，可能月餘已經長至滿面都是疣，感到痕癢或痛楚。及早治療可改善外觀及紓緩病徵外，亦能夠控制疣的擴散範圍及傳染他人的風險。

 

激光治療可精準脫疣

 

　　如果是初期細小的疣，並且位於手腳，可塗搽水楊酸藥水來破壞疣的組織；惟治療時間較長，並有機會腐蝕周邊正常皮膚，引致色素沉澱及留有疤痕。面部及頸部的疣可選擇激光治療，即利用二氧化碳激光（CO2 laser）精準地把疣氣化及燒焦，避免破壞周邊正常皮膚。此方法亦適用於較大或深層的疣，傷口細小且復原快，較少留有疤痕。

 

　　至於體積較大的疣，則可利用極低溫、-200度的液態氮氣，進行冷凍治療，令疣組織壞死而脫落，或需多次治療才見效。不過冷凍治療後有機會皮膚留有色素沉澱或出現水泡，不甚適合顯眼而皮膚幼細位置。電灼治療同樣適用於體積較大較深的疣，例如是手腳，但注意或可引致色素沉澱或疤痕。一旦疣的體積較大及較深層，已可影響穿鞋及步行，便要考慮以手術切除。因此，如能於病情初起時治療，便可避免繁複而有後遺症的治療了。

 

　　由於疣有機會復發，特別是免疫力較弱及皮膚有傷口者，因此痊癒後也要注意衛生，才可避免復發。

皮膚科專科胡惠福醫生

 

 

 

 

 

 

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