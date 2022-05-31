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31/05/2022

三高與服藥常見迷思

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　　三高（即高血壓、高血脂、高血糖）是香港常見的慢性疾病，然而，仍有不少人覺得，自己跟三高無關。早前有一個研究，訪問了一千名香港市民，發現九成二受訪者，至少有一種可致心肌梗塞的高危因素：五成人有高膽固醇，兩成半人有高血壓，接近一成人有糖尿病，但這些受訪者當中，多達一半人並不得悉自己狀況。這或許跟三高病徵不明顯、對三高存有誤解等有關。最常見的誤解是，以為年輕、常做運動、飲食健康、身材瘦削，就一定沒三高問題，其實不然，大家切勿掉以輕心。

 

　　對於三高的藥物，大眾也存有不少迷思。最常見的疑問包括：一旦開始三高藥物，便要服用一輩子？長期服用會否造成依賴又傷身？三高指數回復正常就可停藥，不用覆診了？


　　首先，要有效處理三高疾病，除了服藥，也需要同時改善飲食及生活習慣。如各項指數控制理想，醫生會考慮逐步減少藥物，甚至可停藥，因此不構成必定要服用一輩子，或藥物依賴的問題。然而，病人切勿因指數回復正常就自行減藥或停藥，須知道回復正常，正正就是服藥中的療效。如未經醫生評估而自行減藥或停藥，指數或會因病情失控而急升，增加冠心病或中風的風險，所以一定要繼續覆診。

拆解服藥後不適成因  

　　至於擔心服藥後影響健康方面，其實，服藥後身體不適受多種因素影響，包括藥物的副作用、同時服用多種藥物或保健品產生交互作用等。此外，食慾不振、水份流失而保充不足，都可增加糖尿藥物或血壓藥物的副作用，增加身體不適。如出現副作用，應盡快諮詢醫生，找出成因。對於長期到公立醫院覆診的病人，未必可即時聯絡醫生，建議可問問藥劑師、專科護士及致電專科熱線查詢。


　　大眾對三高藥物的另一迷思是：不少保健品都有降三高功效，如同服應可加強效果？坊間保健產品的成份或含有草藥、中藥甚至西藥，它們有機會跟三高藥物「相沖」，或導致嚴重副作用，甚至致命。服用任何保健品前，最好先跟醫生商量。

　　另一常見迷思是：血壓、血脂、血糖是否降得越低，心血管疾病的風險就越低？有研究指出，血壓和血糖水平跟病人的死亡率及心血管併發症，原來呈現一個J 形的關係。當血壓和血糖維持理想水平，死亡率及心血管併發症的風險會處於最低水平。但指數過高或過低，風險會如同J兩邊的曲線逐步上升。經治療後血壓低於110 /60 mmHg，或糖化血紅素低於6%，都代表控制過低，有機會弄巧反拙，增加藥物副作用，甚至死亡的風險。膽固醇方面，到目前為止，仍未有充足數據證實過低水平會影響健康。

 

心臟科專科梅震宇醫生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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