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07/06/2022

出入冷氣、時冷時熱最易感冒！甚麼是熱感冒？中醫教分風熱、風寒感冒！兩款焗茶針對性即時紓緩

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    註冊中醫師楊明霞

    中醫藥學哲學博士、中醫學碩士、中醫學學士及生物醫學學士，在中醫皮膚及養生方面有深入研究。同時兼任瑤池漢方慈善基金主席，身體力行以中醫養生的理念幫助社會弱勢社群。

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    隔周五更新

　　夏天這段時間，大家都有留意到天氣變化異常大，一星期就有四季的氣候，不少人都因而著涼 。在夏天，坊間有「熱感冒」的術語，而感冒有風寒和風熱之分，以下就會跟大家講講如何預防和治療感冒。

 

註冊中醫師楊明霞

 

 

感冒不只一種？

 

　　在夏天這段時間，外面的天氣很炎熱，室內通常會有強勁的冷氣，穿不夠衣服會很易感冒。在中醫的角度來說，感冒有分風熱和風寒，患上風熱感冒會有喉嚨痛、發燒，甚至手腳會發熱、小便會黃；另外風寒感冒會鼻塞、流鼻水、打噴嚏、發冷發熱等情況。簡單來說，熱感冒會出現喉嚨痛，風寒感冒就不會有喉嚨痛，我們用藥一定不可以錯。

 

中暑等於風熱感冒嗎？

 

　　如果我們在烈日當空不小心中暑的話，這種叫暑熱感冒。患上暑熱感冒的人會有較明顯發熱、較易口乾，甚至會有中暑的眩暈，這就好像室外行山時有中暑的表現，即是不是簡單風熱，而是有好明顯的熱象，患者會發紅、暈、呼吸困難、口乾。

 

（圖片來源︰iStock）

 

風熱感冒是否夏天專有？

 

　　如果本身是虛熱體質，例如平日嗜肥膩煎炸熱氣食物，或是（經常）熬夜的話，這些人的身體都較易積熱，故不論在春夏秋冬感冒都會有喉嚨痛等熱症表現。如果本身手腳冰冷、有氣無力，一點能量都沒有的話，通常一著涼就會有偏寒的症狀，即是患風寒感冒。

 

如何從飲食上預防感冒？

 

　　當我們有作感冒的情況，或易有熱氣和虛火的話，平日我們可以吃一個橙或飲檸檬水，因為橙和檸檬有豐富的維他命，可以幫助增強免疫力。同時在中醫的角度來說，橙和檸檬有清熱的作用，對於初起的風熱外感、喉嚨不適，吃橙是有紓緩的作用。

 

紓緩感冒焗茶推介

 

風熱感冒焗茶

 

 

材料︰金銀花、連翹、射干

效用︰清熱解毒、驅風熱、利咽喉

飲法︰熱水焗射干和連翹20分鐘，最後5分鐘加入金銀花

 

風寒感冒焗茶

 

 

材料︰藿香、佩蘭、防風

效用︰驅風散寒

飲法︰用熱水焗20分鐘即可，全日可重覆沖泡

 

 

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