日本旅遊跑步團：想當年參加「茨城縣日立櫻花半馬拉松」，志在吃喝玩樂，沒有比賽壓力！

上期提及筆者接受邀請帶領一個特色馬拉松比賽團，以旅遊及玩樂為主，但礙於部分團友仍需要參加全馬，在賽前要留力，賽後卻身體疲倦，以至未能盡興。筆者有見及此，就考慮開辦一些以吃喝玩樂為主，沒有馬拉松壓力的日本旅遊跑步團。

剛巧筆者認識一位專責帶日本旅遊團的好朋友，可以安排為我們度身訂造，更適合我以吃喝玩樂為主的跑步旅遊團。我們商量後，決定尋找每年櫻花盛放，有得玩，有得食的縣市。這位朋友與茨城縣日立市的旅遊局有交往，那裏每年4月也藉著櫻花盛放而舉辦一場跑步比賽，命名為「茨城縣日立櫻花半馬拉松」，除半馬拉松外，也有10公里及5公里比賽。而旅遊局更可為我們留位參加比賽，所以立即著手開辦一個5天跑步旅遊團。由於朋友對茨城縣日立市熟悉，知道美食處處，故在安排團餐方面，盡量以自由選擇為主，讓團友可以隨自己喜好，盡情享受美食，也選取連續4晚入住市區酒店，爭取更多時間享受旅遊。

本團在星期五出發，下午到達東京後直接前往水戶市，入住酒店。傍晚集合，由領隊帶領步行前往水戶車站，這裏商場林立，有各式各樣的美食，領隊介紹一番後便解散，讓團友各自搵食，餐後自行步行返回酒店休息。當晚有團友要求領隊帶他們到一間著名鰻魚飯店，筆者也帶著好奇跟隨，竟然嘗到一生中最美味的鰻魚飯。鰻魚入口融化，原來是真的，當然價錢也不便宜，但卻是物有所值。

這是吃鰻魚飯的老店 Nuriya。（圖片由作者提供）

星期六朝早，筆者一如以往，相約團友在早餐前晨跑，我們沿酒店旁的一條櫻花小徑，跑往約1.5公里外的千波湖繞圈跑。千波湖約3公里一圈，空氣清新、湖水清澈，沿途也種滿櫻花樹，我們邊跑邊影相留念。

早餐後前往日立市領取比賽號碼布，然後視察比賽起跑點的櫻花隧道，真的是名不虛傳，整條長約500米的起跑點，兩旁種了高大的櫻花樹，櫻花在空中連接，形成一條櫻花隧道。附近也剛巧有節日「櫻花祭」，兩旁擺滿小食檔，筆者買了燒鮑魚、海膽及生蠔品嘗。當日領隊安排我們和日立市副市長見見面，打個招呼，也有觀光大使歡迎我們。下午參觀日本三大名園之一的水戶偕樂園，除了欣賞櫻花外，園林美景，美不勝收，而且空氣清新，感覺很舒服。

筆者與日立市副市長合攝。（圖片由作者提供）

日立市觀光局負責人到酒店歡迎我們。（圖片由作者提供）

日立市副市長及日立觀光大使與團友合照。（圖片由作者提供）

星期日比賽天，我們一早到達起點，環顧現場參賽者衣著，好像是一個大型嘉年華。參賽跑手在櫻花隧道下面排隊等候，大會於比賽前還安排團體舞蹈表演。比賽開始，先在市區繞圈，接受群眾歡呼，然後跑向海邊高速公路，大部分時間沿海邊來回跑，最後轉回市區衝線。

環繞千波湖景色及沿途的櫻花。（圖片由作者提供）

旅程中見到最大的兩棵櫻花樹。（圖片由作者提供）

比賽起點的櫻花隧道。（圖片由作者提供）

起跑一刻。（圖片由作者提供）

比賽沿海邊高速公路來回。（圖片由作者提供）

比賽前一天的櫻花祭。（圖片由作者提供）

有份參加比賽的團友於賽前合攝。（圖片由作者提供）

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