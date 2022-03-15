  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
馬拉松週記
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

15/03/2022

我確診了！分享感染Omicron經歷，康復後成立義工群組助確診隔離者！

#馬拉松 #運動 #跑步 #跑友 #新冠肺炎 #Omicron #確診 #義工 #癌症 #血癌 #隔離 #分享經歷 #康復 #澳洲黃金海岸馬拉松 #青海
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　由於筆者於2月底確診了新冠肺炎Omicron，故此有兩期沒有交稿，現以確診經歷和大家分享！

 

　　筆者因為是長期病患者，所以自前年疫情開始，便戰戰兢兢，小心翼翼，盡量保護自己不受疫情感染。去年初，衛生署有疫苗注射，便立即申請打了兩針科興，至去年底有第三針補充劑，筆者也是第一天便注射了復必泰，刻意溝針，希望有更全面的保護，盡量力保不失。

 

　　今年1月5日，第五波在香港爆發，衛生署決定由1月7日開始封閉絕大部分處所，包括運動場。那一刻筆者覺得危險來了，立即決定停止所有訓練班，押後至疫情過後才補課，以免參加者冒險。而筆者自己也覺得今次要加倍小心，因為Omicron傳播力強，而自己又是長期病患康復者，確診了可能比其他人更危險。所以，筆者連習慣每日獨自往酒樓歎早茶的嗜好也立即停止。每日只會外出一、兩次買餸或外賣，兩三日才出外跑一次步，盡量減少感染機會。到2月初，確診數字日益增加，筆者連外出跑步也暫停，只會每天在家中做運動，盡量避得就避，不要給病毒留地步。

 

　　2月24日晚餐後，筆者開始喉嚨痛、不停咳嗽，也有些頭痛及流鼻水，這些都是過往患感冒的徵狀。但筆者自2018年開始，每年定期打流感針，自此這種感冒徵狀已經四年未出現過。星期五早上更周身骨痛，故懷疑自己已經受感染，立即進行快速測試，結果呈陽性。於是立即通知為筆者診治長期病患的醫生，領取深喉唾液化驗樽，把深喉唾液交到醫院化驗。星期六早上收到報告，我確診了。

 

 

筆者於25／2提交深喉唾液給醫院化驗，於26／2收到檢測報告為陽性，ct值為 11.94。（圖片由作者提供）

 

筆者於25／2自行快速測試顯示初步確診，這天日數計算為0。（圖片由作者提供）

此乃筆者於確診期間的紀錄，由第一天262至73合共十天，每朝早快速測試顯示筆者於第9及第10天才轉回陰性。大部分於筆者確診群組內的朋友都是在第6及第7天已經轉回陰性。所以，這個確診期日數是沒有絕對的，最重要是最後連續兩天轉回陰性，便算完成整個確診期。（圖片由作者提供）

 

　　但礙於醫療設施不足，我只能在家中隔離。雖然通知了衛生署，但沒有收到任何回應，惟有在家中自行隔離於房間內，由太太及女兒照顧，但因她們也是緊密接觸者，同樣要隔離在家中，不能外出。筆者由第一天開始便服食特效感冒藥，因喉嚨痕引起不停咳嗽，所以有食喉糖及陳皮止咳，也飲很多暖水，因飲了會令喉部暫時舒服些，每晚睡前都會用鹽水漱口，幫助消炎。四天之後，筆者身體漸漸康復，只有少少喉部不適，一心等候第七天來臨，能夠和一般確診者一樣，轉為陰性，便可重獲自由了。  

 

　　可惜，太太和女兒卻在當晚出現感冒徵狀， 快速測試呈陽性，終於我們一家人也確診了。幸好我們已經注射了疫苗，女兒雖然只打了兩針，但因為是復必泰，也有足夠抵抗力。她們也是有一般感冒徵狀，主要是咳嗽、喉嚨痛及鼻塞。不知道是甚麼原因，筆者要到第九天及第十天才連續兩天轉陰性，而太太和女兒則於第六天及第七天連續兩天轉陰性，剛好和筆者一樣，同一天恢復自由，感謝主！  

 

　　回想確診當天，突然感到徬徨，不知如何處理。幸好得到醫生朋友們的提點，也得到主診血癌的醫生幫助及提醒，讓筆者毋須徬徨，專心休養，等候康復，謝謝醫生朋友們！  其次是因自己確診，太太及女兒也必須和我一起隔離在家，未能再出外購買抗逆物資。幸好確診後得到兩位訓練班同學幫助，原來他們於第五波開始，便已經自發成立抗疫小天使，最初是為他們公司派發抗疫物資給已經確診的同事，及後凡知道有朋友確診，都會自費購買抗疫物資，送給已確診的朋友，而筆者在確診當天，也收到他們的抗疫物資，減輕了對我們家庭的影響，也令我們感受到人間溫暖。

 

抗疫小天使利用自己家中書房存放購買的抗疫物資。 （圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

這些乃每份抗疫物資包，大致上應有的物資，有時會按確診者要求那些比較多，或那些不需要而定。（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　一如以往，凡發生在筆者身上的任何事情，壞事也要變成好事。

 

　　由於多年前患癌的啟示，令筆者終身受用，凡遇上困難或痛苦，就是把經歷記錄下來，以此等經驗幫助後來者，讓自己所經歷過的困難或痛苦，不會白白承受、不會浪費，並會化成一股助人的動力。

 

　　筆者自確診那一天起，記錄每天身體感覺及有甚麼反應，使用那種治療方法？吃甚麼藥？希望自己的確診經歷，康復後可以提供給有需要的確診者。希望自己雖然不幸中招，仍然可以藉確診經歷助人，才不枉費確診期間所承受的艱苦過程。

 

　　筆者康復後，立即呼籲曾經確診已經康復，或正在隔離當中的跑友或好朋友們，成立一個「曾經確診新冠肺炎群組」，以他們親身經歷，在群組內回答正在確診朋友的問題，讓他們也曉得如何面對確診，協助他們順利完成隔離過程，現在這個「曾經確診新冠肺炎群組」有超過20位確診者在當中交流心得。

 

　　另一方面，因筆者確診期間，得到抗疫小天使送贈抗疫物資的行為，令筆者感受到人間溫暖。故此，筆者康復後，也決定擴大這項好行為，立即呼籲已經打了三針疫苗，有意成為抗疫義工的跑友們，成立「抗疫天使義工群組」，負責訂購、包裝及分發抗逆物資給確診中，正在居家隔離而有需要幫忙的「任何人士」。現在這個「抗疫天使義工群組」有23位義工。我們自3月5日開始，已經派發抗疫物資給37個家庭了。因義工們都曉得將心比己，急他人所急，盡快把抗疫物資送到確診者家中，令受助人安心休養。

 

這些乃部份於本地商舖購買的物資，我們感謝一些良心商舖，當他們知道我們是買來送給確診者時，他們願意減價賣給我們，謝謝！（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

這些快速檢測包，都是由抗逆天使自行向海外購買，速遞到香港，因為成本便宜很多。（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

我們盡量按公認的標準選購檢測包，讓確診者放心使用。（圖片由作者提供）

 

下一頁：用生命影響生命！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多馬拉松週記文章

你可能感興趣

#馬拉松 #運動 #跑步 #跑友 #新冠肺炎 #Omicron #確診 #義工 #癌症 #血癌 #隔離 #分享經歷 #康復 #澳洲黃金海岸馬拉松 #青海

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk