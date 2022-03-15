我確診了！分享感染Omicron經歷，康復後成立義工群組助確診隔離者！

由於筆者於2月底確診了新冠肺炎Omicron，故此有兩期沒有交稿，現以確診經歷和大家分享！

筆者因為是長期病患者，所以自前年疫情開始，便戰戰兢兢，小心翼翼，盡量保護自己不受疫情感染。去年初，衛生署有疫苗注射，便立即申請打了兩針科興，至去年底有第三針補充劑，筆者也是第一天便注射了復必泰，刻意溝針，希望有更全面的保護，盡量力保不失。

今年1月5日，第五波在香港爆發，衛生署決定由1月7日開始封閉絕大部分處所，包括運動場。那一刻筆者覺得危險來了，立即決定停止所有訓練班，押後至疫情過後才補課，以免參加者冒險。而筆者自己也覺得今次要加倍小心，因為Omicron傳播力強，而自己又是長期病患康復者，確診了可能比其他人更危險。所以，筆者連習慣每日獨自往酒樓歎早茶的嗜好也立即停止。每日只會外出一、兩次買餸或外賣，兩三日才出外跑一次步，盡量減少感染機會。到2月初，確診數字日益增加，筆者連外出跑步也暫停，只會每天在家中做運動，盡量避得就避，不要給病毒留地步。

2月24日晚餐後，筆者開始喉嚨痛、不停咳嗽，也有些頭痛及流鼻水，這些都是過往患感冒的徵狀。但筆者自2018年開始，每年定期打流感針，自此這種感冒徵狀已經四年未出現過。星期五早上更周身骨痛，故懷疑自己已經受感染，立即進行快速測試，結果呈陽性。於是立即通知為筆者診治長期病患的醫生，領取深喉唾液化驗樽，把深喉唾液交到醫院化驗。星期六早上收到報告，我確診了。

筆者於25／2提交深喉唾液給醫院化驗，於26／2收到檢測報告為陽性，ct值為 11.94。（圖片由作者提供）

筆者於25／2自行快速測試顯示初步確診，這天日數計算為0。（圖片由作者提供）

此乃筆者於確診期間的紀錄，由第一天26／2至7／3合共十天，每朝早快速測試顯示筆者於第9及第10天才轉回陰性。大部分於筆者確診群組內的朋友都是在第6及第7天已經轉回陰性。所以，這個確診期日數是沒有絕對的，最重要是最後連續兩天轉回陰性，便算完成整個確診期。（圖片由作者提供）

但礙於醫療設施不足，我只能在家中隔離。雖然通知了衛生署，但沒有收到任何回應，惟有在家中自行隔離於房間內，由太太及女兒照顧，但因她們也是緊密接觸者，同樣要隔離在家中，不能外出。筆者由第一天開始便服食特效感冒藥，因喉嚨痕引起不停咳嗽，所以有食喉糖及陳皮止咳，也飲很多暖水，因飲了會令喉部暫時舒服些，每晚睡前都會用鹽水漱口，幫助消炎。四天之後，筆者身體漸漸康復，只有少少喉部不適，一心等候第七天來臨，能夠和一般確診者一樣，轉為陰性，便可重獲自由了。

可惜，太太和女兒卻在當晚出現感冒徵狀， 快速測試呈陽性，終於我們一家人也確診了。幸好我們已經注射了疫苗，女兒雖然只打了兩針，但因為是復必泰，也有足夠抵抗力。她們也是有一般感冒徵狀，主要是咳嗽、喉嚨痛及鼻塞。不知道是甚麼原因，筆者要到第九天及第十天才連續兩天轉陰性，而太太和女兒則於第六天及第七天連續兩天轉陰性，剛好和筆者一樣，同一天恢復自由，感謝主！

回想確診當天，突然感到徬徨，不知如何處理。幸好得到醫生朋友們的提點，也得到主診血癌的醫生幫助及提醒，讓筆者毋須徬徨，專心休養，等候康復，謝謝醫生朋友們！ 其次是因自己確診，太太及女兒也必須和我一起隔離在家，未能再出外購買抗逆物資。幸好確診後得到兩位訓練班同學幫助，原來他們於第五波開始，便已經自發成立抗疫小天使，最初是為他們公司派發抗疫物資給已經確診的同事，及後凡知道有朋友確診，都會自費購買抗疫物資，送給已確診的朋友，而筆者在確診當天，也收到他們的抗疫物資，減輕了對我們家庭的影響，也令我們感受到人間溫暖。

抗疫小天使利用自己家中書房存放購買的抗疫物資。 （圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

這些乃每份抗疫物資包，大致上應有的物資，有時會按確診者要求那些比較多，或那些不需要而定。（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

一如以往，凡發生在筆者身上的任何事情，壞事也要變成好事。

由於多年前患癌的啟示，令筆者終身受用，凡遇上困難或痛苦，就是把經歷記錄下來，以此等經驗幫助後來者，讓自己所經歷過的困難或痛苦，不會白白承受、不會浪費，並會化成一股助人的動力。

筆者自確診那一天起，記錄每天身體感覺及有甚麼反應，使用那種治療方法？吃甚麼藥？希望自己的確診經歷，康復後可以提供給有需要的確診者。希望自己雖然不幸中招，仍然可以藉確診經歷助人，才不枉費確診期間所承受的艱苦過程。

筆者康復後，立即呼籲曾經確診已經康復，或正在隔離當中的跑友或好朋友們，成立一個「曾經確診新冠肺炎群組」，以他們親身經歷，在群組內回答正在確診朋友的問題，讓他們也曉得如何面對確診，協助他們順利完成隔離過程，現在這個「曾經確診新冠肺炎群組」有超過20位確診者在當中交流心得。

另一方面，因筆者確診期間，得到抗疫小天使送贈抗疫物資的行為，令筆者感受到人間溫暖。故此，筆者康復後，也決定擴大這項好行為，立即呼籲已經打了三針疫苗，有意成為抗疫義工的跑友們，成立「抗疫天使義工群組」，負責訂購、包裝及分發抗逆物資給確診中，正在居家隔離而有需要幫忙的「任何人士」。現在這個「抗疫天使義工群組」有23位義工。我們自3月5日開始，已經派發抗疫物資給37個家庭了。因義工們都曉得將心比己，急他人所急，盡快把抗疫物資送到確診者家中，令受助人安心休養。

這些乃部份於本地商舖購買的物資，我們感謝一些良心商舖，當他們知道我們是買來送給確診者時，他們願意減價賣給我們，謝謝！（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

這些快速檢測包，都是由抗逆天使自行向海外購買，速遞到香港，因為成本便宜很多。（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

我們盡量按公認的標準選購檢測包，讓確診者放心使用。（圖片由作者提供）

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