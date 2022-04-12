  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
馬拉松週記
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

12/04/2022

為何跑馬拉松易抽筋、腳痛、肚痛？提防不適有方法！

#運動 #健康 #馬拉松 #跑步 #長跑 #受傷 #抽筋 #腳痛 #撞牆 #肚痛
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　筆者上期曾經提及，馬拉松過程中有很多突發的事情，例如：抽筋、腳痛、撞牆、肚痛等等比較常見。另外就是比賽期間因碰撞而引致受傷，輕則影響成績，重則危害生命。當然還有最嚴重的就是參加者是隱性心臟病患者，這個一定要靠自己，一旦感覺不適，就要立即停止，盡快求醫，找出真相，讓自己能夠安心做運動，達致身心康泰。

 

　　參加馬拉松比賽抽筋成因，多數是因訓練不足，未能儲夠每周約80公里訓練量，以致肌肉耐力不足，引致抽筋。另一原因是賽跑過程中，出汗太多，水分補充不夠，引致抽筋，這情況通常在比較熱的天氣下參加馬拉松比賽時出現。

 

　　而比賽期間腳痛，通常是因穿著不適合長途比賽的跑鞋，例如以短途跑鞋跑馬拉松，或跑鞋太舊，失去避震功能，防震不足而令腳踭、腳腕或膝蓋受傷。其次是不合尺碼的跑鞋，跑鞋太細會頂住腳趾而引致腳指甲積瘀，跑鞋太大會令腳掌在鞋內搖蕩，產生磨擦而起水泡。另外，穿著舊襪參加馬拉松比賽，也會容易引起水泡，因穿過的舊襪一定會形成了一些微粒，這些微粒長期磨擦同一位置，時間長了便會起水泡。所以，每場馬拉松比賽穿一對新襪，便可解決此問題。

 

圖片來源：unsplash.com

 

　　馬拉松比賽中撞牆，跑手撞到的是一幅無影牆，這牆通常會在32-38公里之間出現，撞牆原因比較多，一般都是因訓練不足而引致。其次是賽前儲存能量不足，早餐吃得太遲，未能及時提供能量。還有機會是比賽前段超速，跑手先使未來錢而引致過度透支等等。跑手只要在賽前準備方面，做足工夫，比賽期間控制均速，便可避過這一幅無影牆。

 

　　另一情況是比賽途中肚痛，甚至肚屙。發生此種情況，一般是因為比賽前吃早餐時出錯，例如於早餐時飮奶或飲果汁，這類飲品會導致輕瀉或胃部不適，甚至肚屙；也有在早餐時吃了刺激或難消化食物，因而引起胃痛。只要在準備早餐方面下些工夫，選擇合適的食物，便可避過此劫。

 

　　還有一些經常發生的意外是比賽期間跌倒，例如在比賽起跑時，因人多而擠迫碰撞，若重心不穩會被推跌，其次是比賽途中跑進水站補給時，容易因出入水站產生碰撞或被勾腳而跌倒。

 

　　筆者任教馬拉松二十多年，經常都會為參加馬拉松學生舉辦講座，提醒他們注意事項。上述經常發生的一定會講解，提醒他們好好提防，只要早餐不吃有輕瀉或刺激食物，比賽途中每一水站都補充水份，水站飲水時要瞻前顧後，很多事情都可以避免，安心比賽。

 

　　雖然筆者經常提醒跑手，但有些跑手卻想了另類方法，不讓上述問題出現。他們會在比賽前先服下止屙丸，不讓肚屙在比賽期間出現。比賽前先吞服鹽餅或防抽筋丸，以防比賽途中抽筋。比賽前先吃特強止痛藥，以求麻醉自己，沒有痛楚地奔向終點，跑完才睇醫生。

 

　　其實這些都是本末倒置，治標不治本的方法，只會令自己身體受損，值得嗎？還是做足訓練及準備工夫，不靠藥物，跑一場真真正正屬於自己的馬拉松比賽吧！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多馬拉松週記文章

你可能感興趣

#運動 #健康 #馬拉松 #跑步 #長跑 #受傷 #抽筋 #腳痛 #撞牆 #肚痛

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk