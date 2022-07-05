  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
馬拉松週記
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

05/07/2022

疫下無阻追夢！運動員生涯短暫，好趁狀態佳參加海外馬拉松！

#運動 #馬拉松 #回港檢疫 #隔離政策 #黃金海岸馬拉松比賽 #歲月催人 #歳月神偷 #夢想 #跑手 #運動員 #比賽 #長跑
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　昨天在一份香港報章看到一段體育新聞，主題是「當xx遇上歲月神偷」，講述一位足球巨星，近年轉會加入一隊足球勁旅，希望能夠藉此球會，可以令他得到更多獎杯。可惜該隊經過連場比賽後，未能晉身今年決賽，爭奪錦標。而他已經三十多歲，明白自己年紀一年比一年大，體力逐漸衰退，不能坐以待斃，停留在一隊沒有機會爭標的球隊內，浪費餘下光陰。所以他公開要求有興趣的球會，邀請他加入，希望趁自己仍然可以踢多一、兩年，攞多一、兩項錦標才退下來！

 

　　近年香港運動員受疫情影響，大部分本地比賽取消，而海外比賽則因為要回港檢疫，也未能安排參加。但雖然如此，香港仍有多項運動可以創新紀錄，例如劍擊、游泳、網球、長跑、跳遠及其他運動項目。這些運動員在疫情影響之下，仍然努力練習，安排參加海外比賽，因他們明白運動員生涯短暫，狀態不能永遠保持，所以要找緊時機，趁有狀態便要參加比賽。 

 

　　他們當中，為數不少是精英運動員，由體育總會或教練安排之下，以公費往外地或內地進行訓練，直接前往比賽國家參賽，不受香港檢疫措施限制，所以在安排上會比較靈活。當然也有業餘運動員或學生，由個別教練安排之下，自費前往外地參賽，目的是趁操練得法，狀態冒起便要出成績。所以，雖然在機票及酒店昂貴，回港仍要7天或以上酒店檢疫之下，仍然決定一試，才能得此佳績，可能使費昂貴也是對他們創出好成績的一種動力。

 

《神秘家族》劇照

 

　　近年香港缺乏長途或馬拉松比賽，跑手操起狀態也無從發揮，大部分都是打算等候疫情完結，才會出外參加比賽。過去三個月，我們見到有不少業餘跑手，當中也包括筆者的學員，為求爭取好成績而出外參賽，也明顯見到他們能夠達成目標，確實得到好成績，尤其是過去一周的黃金海岸馬拉松比賽，超過10位香港跑手創下10公里、半馬及全馬佳績，當中絕大部分都是自費或贊助參加比賽，付出不少金錢及假期，但筆者相信他們的決策正確。  

 

　　以目前情況，一般業餘運動員，自費往外地比賽，最重要的是考慮假期，由於回港後仍要檢疫7天或以上的問題，現在假期比金錢更重要，業餘運動員不可能為了追求成績而辭去工作吧。

 

　　運動員生涯短暫，我們必須明白，歲月催人，體力隨著年齡下降，若能趁現在狀態冒升，必須要作出取捨，好好珍惜機會，為自己打算一下。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多馬拉松週記文章

你可能感興趣

#運動 #馬拉松 #回港檢疫 #隔離政策 #黃金海岸馬拉松比賽 #歲月催人 #歳月神偷 #夢想 #跑手 #運動員 #比賽 #長跑

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk