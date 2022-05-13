安老膳食 | 軟餐潮流！口味多元化、色香味俱全！軟餐令吞嚥困難長者食欲大提升

最近在電視黃金時段的節目上出現了軟餐的蹤影，甚至掀起起了一股「軟餐熱潮」，看到節目主持一邊試食，一邊流著淚分享家中嫲嫲病後因身體退化而無法進食的故事，慨嘆自己太遲認識「軟餐」，感動了不少觀眾。 近年興起的軟餐是專為吞嚥困難人士而設的膳食，其外型與普通食物甚為相似，口感軟綿呈果凍狀並容易進食，相對傳統糊餐更是色香味俱全，能有助增加吞嚥人士食欲。

初次接觸軟餐文化：來自日本介護食的啟蒙

軟餐文化雖於近年開始興起，然而以往關於軟餐及吞嚥困難飲食的資訊並不多，直至經過社會各方甚至政府推動下，軟餐近年才於安老政策及創新中突圍而出，成為了業界和公眾關注的話題。在此之前，大部分人都以為糊餐及鼻胃喉就是長輩晚年的唯一選擇，以至不少人感慨認識軟餐已經太遲。

這份「知得太遲」的無奈亦是筆者親身經歷，猶記得祖父晚年時，吞嚥能力開始下降，言語治療師評估後建議他要進食糊餐，及後的日子每逢過節，我們一家都要「前後腳」晚飯，因為實在不忍心看到他美食當前卻吃不到感到難過，後來他病情開始轉差，很快轉為使用鼻胃喉，那種心痛及無奈至今我還記憶猶新。

2014年是祖父病情轉差的一年，那年我如常跟團隊一起到日本國際福祉機器展（H.C.R）參觀交流，於介護食展館上受到很大的啟發，驚嘆日本介護食產品發展得如此成熟、口味多元化、且色香味俱全、「這簡直是吞嚥困難人士的喜訊 !」那時我心情跟節目主持人甚至剛接觸軟餐的人士一樣：「多希望爺爺都有機會品嘗得到！」 於是在日本國際福祉機器展（H.C.R）跟供應商洽談過後，便跟隨他們到當地院舍參觀軟餐製作和應用。

日本介護食市場發展成熟，參觀當地院舍的軟餐製作和應用後，我及團隊認為把軟餐帶來香港更是事在必行。

安老院舍率先試行全新飲食文化

很多人都說，如果不是任職安老行業或家人經歷，很少會注意吞嚥困難的飲食問題。香港大學吞嚥研究所研究指出，在香港居住於安老院的長者有60%以上有不同程度的吞嚥困難，對於院舍營運者來說，每天都面對著吞嚥困難帶來的問題，除了令長輩因食欲不振而引致營養不良外，同時亦造成不少廚餘及浪費；有見及此，當時已有社福機構開始在長者膳食方面進行革新，當中聖公會福利協會更早於2015年首次推出別出心裁、為長者而設的「懷錫料理」（註1），為過去毫不吸引的傳統糊餐塑造出精美別緻的造型。及後聖雅各福群會更推出「盛饌」，一款營養均衡、方便照顧者的家居軟餐（註2）。

營運院舍帶來的經驗令我及團隊認為把軟餐帶來香港更是事在必行，經過不同的交流及經驗分享，2017年我與團隊便確定把軟餐引入公司營運的院舍並率先試行，測試這個全新飲食方案本地化的可行性。回想起5年前，當時軟餐對廣大市民來說是個陌生的詞彙，要在院舍落實推行一個全新的飲食文化並不簡單，除了要跟院友及家屬有詳盡的解釋外，更重要是院舍內部的運作配合，更需要廚師及不同專業人士製定安全營養兼備的餐單，我們每一天都在摸索及學習，希望能給予院友另一個飲食的選擇，然而整個試行計劃的迴響是令人鼓舞的，在試行期間看到長者進食分量都比過去進食糊餐相對多，而且他們的進食體驗也得到提升，這都為我們日後引進更多不同軟餐產品打下強心針，並且希望把我們的經驗分享給其他安老院舍及業界。

要在院舍落實推行一個全新的飲食文化並不簡單，為的就是希望能給予院友另一個飲食選擇

軟餐市場百花齊放 ，選擇更趨多元化

軟餐文化的引入為安老院舍的長輩帶來多一個選擇，而隨著人口高齡化及居家安老的發展，軟餐亦同時發展至居家市場。縱觀近年市場上軟餐種類愈來愈多，除了早年廣為人知、能還原食物原汁原味原狀的日本軟餐酵素粉，時至今日，市場上更出現為忙碌照顧者而設的即食軟餐、預先增稠果汁、急凍便當及營養布丁等，由主食到甜點，以至果汁甚至咖啡，軟餐市場慢慢形成了一個有供有求的生態圈，一路走來，看到軟餐由無人知曉到今天能夠成為熱門話題，實有賴各方在不同崗位上的推動和支持。

而隨著人口高齡化及居家安老的發展，軟餐亦同時拓展至居家市場，不少長者生活復康用品專門店已有不同種類的軟餐產品發售。

要打破傳統從來不易，在推動軟餐發展的路途上我們堅守信念，為的就是給予吞嚥困難人士不同的選擇，今天能夠看到軟餐產品得以百花齊放，全因各界相信，推動有選擇飲食對長期護理的裨益以及提升長者飲食質素的重要性。記得兩年前，體弱的祖母於中風昏迷前的最後一餐，她也會懂得要求說：「我想飲橙汁啫喱。」（即是增稠果汁），飲食不論在任何年齡和身體情況，亦都應該能夠有所選擇 。









作者簡介：安老職人 羅凱寧Stephanie

職人（Shokunin）一詞源於日文，是一種透過自己熟練的技術與雙手打造作品／產品的職業，願意花時間鑽研每個細節，專注於每件事並做到最好，所以大多一輩子只做一件事，把這件事做精做細。加入安老行業多年，並曾走訪世界不同地方考察的文化村董事總經理羅凱寧Stephanie，相信「職人精神在細節，更在生活」把精神體現在安老行業，希望透過一些生活日常的分享，打破坊間對安老服務的刻板印象，將傳統的安老概念重新定義。

註1：https://bit.ly/3woAhXk

註2：https://www.mingpaocanada.com/tor/htm/News/20170516/HK-gzb1_r.htm