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27/05/2022

重新定義「醫療床」: 鼓勵用家離床！開拓天花板以外世界

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  • 羅凱寧Stephanie

    羅凱寧Stephanie

    現為文化村董事總經理，經營專業護理安老院、長者生活社區、生活及復康用品零售批發超過12年， Stephanie在日本留學期間，受到日本介護市場及文化影響，回港後積極把日本及世界各地不同樂齡產品帶回香港市場，為安老服務業注入創新元素。

    羅女士現為香港安老服務協會執行委員及《安協薈刊》主編，同時為樂齡科技平台督導委員會增聘委員。曾獲「大灣區傑出女青年企業家獎」以及「環球老齡產業拓荒者」等殊榮，以表揚羅女士於安老業界作出的積極貢獻。

     

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    網址：文化村Culture Homes

    安老職人

Photo: 由作者提供

　　「給我一張最便宜的醫療床就可以！」這是筆者13年前加入安老業經常聽到長者家人在購置護理床說的一句話。醫療床（Medical bed），與近年興起的護理床（Care bed）有所不同，所指的不同是設計的理念。隨著家中長者身體機能及自我照顧能力下降，家人都會為他們搜羅及添置不同的護理產品及家具，當中電動床是居家安老必備，它不但能電動調校背板、腿板，更可整床升降，足以輔助基本日常生活及照顧需要，大多都是達到方便醫療和護理的目的。可是對於很多家人來說，他們不知道長者身體健康會否每況愈下，一張動輒兩三萬元的電動床，深怕買回來很快就會用不著。

 

天花板以外的世界：日本護理床開拓的新視野

 

　　談到電動床，相信大家會有以上提及的印象，可是，日本所流行的照護文化卻賦予它不同的定義。早在1980年代，日本已開始推動「自立支援」，協助長輩提升自主生活能力，減輕照顧負擔。當中1989 年的「零臥床老人計劃」更制定了10項照顧原則（註 ），認為過度的臥床靜養，會造成反效果，並指出照顧模式是要朝個人化及人性化方向邁進，提出了「把復康融入生活」的觀念，照顧者可從用餐、如廁、穿脫衣服的生活動作中，協助長輩實踐生活復健，並尊重他們也想自立的心情。

 

　　日本的電動護理床設計背後其實有著這份心思，當中在日本國內佔有頗大市場佔有率的Paramount Bed，其品牌宗旨是讓用家不需過著長期臥床的生活，只需透過控制器，使用者和照顧者可以把床調整為躺卧、坐起來等不同角度，甚至讓他們不需花太大氣力便可以離開床，透過調節床身傾斜角度，更可開闊用家的視野，坐起來與他人以平視角度進行社交互動，或配以床邊桌自主進食。

 

日本安老院舍使用電動護理床，護理以外還有尊重長輩也想自立的心，讓臥床用家輕易坐起進行復康及社交活動。

有別傳統醫療床的長床欄或摺式床欄，日本床款多使用活動門式護欄，猶如具備承重的扶手，協助支撐站立，讓用者安全扶著下床。

透過調節床身傾斜角度，更能開闊用家的視野，保持與身邊的人和環境等有良好社交生活。

 

下一頁：護理以外：居家幸福感與睡眠質素

 

 

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