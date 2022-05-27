重新定義「醫療床」: 鼓勵用家離床！開拓天花板以外世界

「給我一張最便宜的醫療床就可以！」這是筆者13年前加入安老業經常聽到長者家人在購置護理床說的一句話。醫療床（Medical bed），與近年興起的護理床（Care bed）有所不同，所指的不同是設計的理念。隨著家中長者身體機能及自我照顧能力下降，家人都會為他們搜羅及添置不同的護理產品及家具，當中電動床是居家安老必備，它不但能電動調校背板、腿板，更可整床升降，足以輔助基本日常生活及照顧需要，大多都是達到方便醫療和護理的目的。可是對於很多家人來說，他們不知道長者身體健康會否每況愈下，一張動輒兩三萬元的電動床，深怕買回來很快就會用不著。

天花板以外的世界：日本護理床開拓的新視野

談到電動床，相信大家會有以上提及的印象，可是，日本所流行的照護文化卻賦予它不同的定義。早在1980年代，日本已開始推動「自立支援」，協助長輩提升自主生活能力，減輕照顧負擔。當中1989 年的「零臥床老人計劃」更制定了10項照顧原則（註 ），認為過度的臥床靜養，會造成反效果，並指出照顧模式是要朝個人化及人性化方向邁進，提出了「把復康融入生活」的觀念，照顧者可從用餐、如廁、穿脫衣服的生活動作中，協助長輩實踐生活復健，並尊重他們也想自立的心情。

日本的電動護理床設計背後其實有著這份心思，當中在日本國內佔有頗大市場佔有率的Paramount Bed，其品牌宗旨是讓用家不需過著長期臥床的生活，只需透過控制器，使用者和照顧者可以把床調整為躺卧、坐起來等不同角度，甚至讓他們不需花太大氣力便可以離開床，透過調節床身傾斜角度，更可開闊用家的視野，坐起來與他人以平視角度進行社交互動，或配以床邊桌自主進食。

日本安老院舍使用電動護理床，護理以外還有尊重長輩也想自立的心，讓臥床用家輕易坐起進行復康及社交活動。

有別傳統醫療床的長床欄或摺式床欄，日本床款多使用活動門式護欄，猶如具備承重的扶手，協助支撐站立，讓用者安全扶著下床。

透過調節床身傾斜角度，更能開闊用家的視野，保持與身邊的人和環境等有良好社交生活。

下一頁：護理以外：居家幸福感與睡眠質素