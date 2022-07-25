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25/07/2022

進入「減約束」的時代：維護長輩尊嚴與自由，拆解約束背後根源性問題

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  • 羅凱寧Stephanie

    羅凱寧Stephanie

    現為文化村董事總經理，經營專業護理安老院、長者生活社區、生活及復康用品零售批發超過12年， Stephanie在日本留學期間，受到日本介護市場及文化影響，回港後積極把日本及世界各地不同樂齡產品帶回香港市場，為安老服務業注入創新元素。

    羅女士現為香港安老服務協會執行委員及《安協薈刊》主編，同時為樂齡科技平台督導委員會增聘委員。曾獲「大灣區傑出女青年企業家獎」以及「環球老齡產業拓荒者」等殊榮，以表揚羅女士於安老業界作出的積極貢獻。

     

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    網址：文化村Culture Homes

    安老職人

Photo: 由作者提供

　　身為安老院經營者，對於「約束」一詞有著很深的感受，過往每次與家屬、員工甚至院友去討論「約束」，甚至執行都總是帶著複雜的心情； 一方面作為院方，我們定必遵守社會福利署頒布的《安老院實務守則》進行約束評估，在顧及院友安全大前提下，以約束用品減低院友的跌倒風險、遊走或情緒問題；另一方面，我們都明白「沒有人喜歡被約束」。對我及團隊而言，每個約束都是一個艱難的決定，同時亦引起我們不停反思：「這是否唯一的解決方法？」

 

日本推行「身體零約束」：重新反思約束的意義

 

　　2001年3月日本厚生勞動省根據「身體零約束作戰推進會議」發行了「給長者照顧人士之身體零約束指引」 ，內容指出「日本進入身體零約束的時代，我們應反思身體約束並不是『不可避免的』，而我們更應該把『容許身體約束』的思維改變過來，於不同崗位的護理團隊應反思甚麼是護理的意義，進而持續實踐身體零約束的護理文化。 」

 

　　手冊裏亦明確指出，約束必須是在不得已的情況下才可考慮實行，而「不得已的情況」意指要同時符合3項條件：「迫切性」、「不可替代性」及「暫時性」 ，指引亦包括多個學說的參考，以及不同醫療、安老機構於「廢止約束政策」的實例，啟發不少機構開始制定「身體約束廢止宣言」，帶領著日本進入「身體零約束」時代，同時更被視為一個醫療、養老文化的教育和改革，跟日本「自立支援」的護理文化相得益彰。

 

2001年由日本厚生勞動省發行的「給長者照顧人士之身體零約束指引」，帶領著日本進入「身體零約束」時代

 

下一頁：香港「減約束」計劃  拆解背後根源性問題

 

 

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