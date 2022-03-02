  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
食療新意思
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

02/03/2022

懷疑染疫應怎樣調理？吃白粥、熱敷腹部有效？潤肺健脾補腎「白果杏仁粟米豬骨湯」，退燒後飲得！

#識食 #食譜 #健康好煮意 #健康小tips #湯水 #食療 #疫症 #溫疫 #抵抗力 #保健 #養生 #強肺 #健脾 #補腎 #寒濕 #時令湯水 #中醫 #新冠肺炎
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 陳沛思

    陳沛思

    註冊中醫師，香港浸會大學的中醫學學士及生物醫理學士(榮譽)學士及香港大學碩士(MPhil)，曾參與菲臘牙科醫院研究。陳醫師亦曾往內地義診，閒時出席癌症病者講座，為病友講解中醫對癌症看法。現為兩女之母，鼓勵母乳餵哺，崇尚自然，樂於和人分享中醫養生之道，一起過健康的生活。

    食療新意思

    每周三更新

　　「疫情嚴峻，身邊很多人也病了。」Angela說。

 

　　「在中醫角度，這叫時行疫癘。早在春秋時已經有記載，《素問·本病論》曰：『四時不節，即生大疫』及『氣交失易位，氣交乃變，變易非常，即四時失序，萬化不安，變民病也』，認為因天地氣交異變，破壞了四時節序，影響萬物生化規律，進而致疫病發生。張仲景在《傷寒論》中提到『凡時行者，春時應暖而反大寒……冬時應寒而反大溫，此非其時而有其氣』，就是說春天時應該變暖，天氣倒冷得很，就會有疫症發生。」我說。

 

　　「上周天氣突然變冷，怪不得。」Angela明白道。

 

　　「時行疫癘又名溫疫，和一般感冒的分別在於溫疫發病急驟，病情危重、傳染性強，易於流行。同一個時期的溫疫的預後和症狀相近，一氣致一病，例如是次的新冠病毒，中醫診斷為寒濕，除了發熱和咳嗽之外，多伴腸胃問題，關節和肌肉重墜特別痠痛。每個人感染同一種癘氣後的情況和變化都差不多。感染癘氣的方式都以口鼻吸入為主，一是通過大自然界反常氣候中空氣傳染而得病，另一種就是通過和患者接觸而得病。」我說。

 

　　「這不正正和現在COVID 19一樣？」Angela說。

 

　　「中國一直以來不同朝代都經歷過溫疫，用的都是中醫中藥、針灸等方法，我們祖先都存活下來了。」我說。

 

　　「若懷疑患上COVID 19，應如何做？」Angela問。

 

　　「應聯絡相熟的中醫師，處方中藥。另外要保暖，可熱敷腹部，還吃粥，以便出汗。可以喝普洱茶和陳皮生薑茶，這些都能幫助袪寒化濕。」我說。

 

　　「中醫又如何預防溫疫？」Angela問。

 

　　「《內經》提到要『避其毒氣』，所以戴口罩、勤洗手，這些和古人的看法沒有衝突。預防勝於治療，《內經》十分重視正氣，『邪之所湊，其氣必虛』，所以平日要早睡早起，飲食有節，身體強壯，才能增強抵抗力。

 

　　現在天氣稍為回暖，我們可以煲強脾肺的時令湯水。溫疫都會侵犯肺，我們可以吃白果。白果，性平，味甘、苦、澀。有毒。白果入肺經，有斂肺定喘、止帶、縮尿的作用。杏仁都是好選擇，性甘，味平，能止咳化痰、潤肺下氣。健脾可選紅蘿蔔和腰果。紅蘿蔔性平，味甘，入脾、肝、肺經，能下氣寬中、健脾消食、化痰。腰果性平，味甘，入脾、胃、腎經，功效包括補腦養血、補腎、健脾、下逆氣、止久渴。祛濕方面可以選粟米，性涼，味甘鹹，入腎、脾、胃經，有健脾和胃、補虛損、除煩止渴、利小便之效。」我說。

 

　　「感染了也可以飲嗎？」Angela問。

 

　　「發熱時飲食宜清淡，吃白粥和退燒優先。熱退後胃口恢復可以煲此湯。當然也可視之為時令養生湯水。」我說。

 

下頁睇「白果杏仁腰果紅蘿蔔粟米豬骨湯」點睇

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多食療新意思文章

你可能感興趣

#識食 #食譜 #健康好煮意 #健康小tips #湯水 #食療 #疫症 #溫疫 #抵抗力 #保健 #養生 #強肺 #健脾 #補腎 #寒濕 #時令湯水 #中醫 #新冠肺炎

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk