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16/03/2022

春天睡眠不深、下身氣血不足，與肝腎有關！「蓮子雲苓黃豆紅蘿蔔湯」健脾安神、益腎固精！

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  • 陳沛思

    陳沛思

    註冊中醫師，香港浸會大學的中醫學學士及生物醫理學士(榮譽)學士及香港大學碩士(MPhil)，曾參與菲臘牙科醫院研究。陳醫師亦曾往內地義診，閒時出席癌症病者講座，為病友講解中醫對癌症看法。現為兩女之母，鼓勵母乳餵哺，崇尚自然，樂於和人分享中醫養生之道，一起過健康的生活。

    食療新意思

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　　「最近睡不好。」Victoria說。

 

　　「那麼你感受到地震嗎？」我問。

 

　　「剛好在地震發生前已經睡著了，有點可惜。難得遇到。」Victoria感嘆道。

 

　　「自冬至開始，大自然的能量開始往上升，到了立春更明顯。春屬木，能量升發。直至驚蟄，無論是熱能還是水份，都升發得更快，所以溫度明顯高了，又潮濕。」我說。

 

　　「近日不少人都改穿短袖衣服了。這如何影響睡眠？」Victoria說。
「我們一早起來，是肝最活躍的時候。肝主疏泄，把我們的能量從裏升發出來，所以我們張開眼睛醒來了，開始一天的活動。然後到了正午，太陽正正在我們頭頂，是能量釋放最多的時候。到了下午，太陽開始西移，氣血開始往下降。日落西山後，氣血開始封藏，由腎負責。所以我們睡覺是簡單的補腎方法。然後新一天又再開始。

 

　　春天肝旺，如果我們氣血升散太快太急，晚上則不易往內收，影響腎封臟能量，睡眠不深。」我說。

 

　　「原來如此。」Victoria說。

 

　　「升散過多，下身氣血相對不足，這時要收斂一下和調補一點。蓮子大家很熟悉，有安神作用，睡不好可以吃。蓮子性平，味甘、澀，入脾、腎、心經，能益腎固精、補脾止瀉、止帶、養心。現在天氣潮濕，可以吃雲苓。雲苓，即茯苓，性平，味甘、淡，入心、脾、腎經，能利水滲濕、健脾安神。脾主四時，脾胃強壯容易適應天氣轉變。黃豆性平，味甘，入脾、胃、大腸經，能寬中導滯、健脾利水、解毒消腫。這些材料可以加生薑和紅蘿蔔，煲成時令湯水，健脾安神。」我說。

 

　　「又有湯水推介了。」Victoria說。

 

　　「春天主升發，還要多顯太陽，到公園走走，舒活筋骨，身心舒暢，身體才強壯。」我說。

 

下頁即睇「蓮子雲苓黃豆紅蘿蔔瘦肉湯」

 

 

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