天氣潮濕反而皮膚乾？脾胃運化差！推介「蓮子芡實薏米粟米湯」健脾去濕、益腎養心！

「清明時節雨紛紛，近日終於看到陽光。」Rachel說。

「雖然近日乍暖還寒，剛過去的三月，創有紀錄以來三月份最高氣溫。」我說。

「竟然這樣。上周天陰陰，又下毛毛細雨，令人很鬱悶。」Rachel說。

「外在環境的確影響我們，正正符合傳統古人強調天人合一的思想。天氣潮濕，很多人都覺得很『濕』，『濕重』。甚麼是濕？

中醫認為濕性纏綿，即是濕邪挺難搞。濕為陰邪，黏滯固著，不易速去，所以濕邪為病，往往起病緩慢，病程較長，纏綿難愈。

因為濕會阻礙氣血流通，使清陽不升，濁陰不降。打個比喻，太陽不出來，又滿布污雲，人自然會覺得昏蒙眩暈，沒精打采。

如果濕阻中焦，則影響消化，沒有胃口。如果濕阻下身，大便會變得黏滯不爽、小便混濁。」我說。

「為甚麼皮膚會乾？我感到嘴唇偏乾呢。」Rachel問。

「因為濕使氣血運行不暢，使氣血不能到達嘴唇，嘴唇不夠濕潤，會變得乾。另一方面，脾喜燥則惡濕，脾胃運化失司，不能有效把食物中的水穀精微消化和運送到身體各處。」我說。

「原來如此。請問有沒有解決方法？」Rachel問。

「當然要健脾祛濕，常用的食物有粟米和薏米。粟米性涼，味甘鹹；入腎、脾、胃經；有健脾和胃，補虛損，除煩止渴，通利小便的功用。薏米，即薏苡仁，性微寒，味甘、淡，入脾、胃、肺經，能利水滲濕，健脾，除痹，清熱排膿。

天氣潮濕容易腹痛腹瀉，可以吃蓮子和芡實。蓮子性平，味甘、澀，入脾、腎、心經，能益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。芡實性平，味甘、澀，入脾、腎經，能益腎固精，健脾止瀉，除濕止帶。

這些材料可以加紅蘿蔔和瘦肉，則成為時令湯水。」我說。

「太好了，又有保健湯水推介。」Rachel說。

「趁好天氣，多出外走走，使氣血運行，幫助陽氣升發，才能順應自然。」我提醒。

下頁即睇「蓮子芡實薏米粟米紅蘿蔔瘦肉湯」點煲